BANKALARIN ŞUBAT PROMOSYON KAMPANYALARI | 10 bin TL ve üzeri maaş alan emekliler için zam geldi! En yüksek veren hangisi? Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Denizbank, Ziraat, Garanti...

PROMOSYON ZAMMI | Emeklileri yakından ilgilendiren banka promosyonlarına Şubat ayıyla birlikte zam geldi. Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Denizbank, Ziraat, Garanti başta olmak üzere birçok banka Şubat ayı promosyon kamapanyalarını yükseltme kararı aldı. Yerel seçim sonrası piyasalarda sıkılaşmanın artacağı, kredi kartı taksit ve limitlerde düzenlemeye gidileceği kredi faiz oranlarının artacağı konuşulurken; bankalar emekliler için harekete geçti. 10 bin lira ve üzerinde maaş alan emeklilere verilen promosyonlar, banka banka değişiyor. Peki en yüksek promosyon veren banka hangisi? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Promosyon başvuru şartları nedir? İşte banka banka yeni promosyonlar...



