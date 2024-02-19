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BANKALARIN ŞUBAT PROMOSYON KAMPANYALARI | 10 bin TL ve üzeri maaş alan emekliler için zam geldi! En yüksek veren hangisi? Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Denizbank, Ziraat, Garanti...

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
19.02.2024 10:01 | Son Güncelleme:
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Banklarını Şubat ayı promosyon kampanyaları belli oldu. 10 bin TL ve üzeri maaş alan emeklilere promosyon zammı geldi. Yaklaşan yerel seçim öncesi kredi kartlarına sınırlama ve kredi faiz oranlarının artacağına dair iddialar konuşulurken, bankalar harekete geçti. Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Denizbank, Ziraat, Garanti başta olmak üzere birçok banka emekli promosyonlarında artışa gitti. Peki hangi banka emeklilere ne kadar promosyon veriyor? En yüksek hangi banka promosyon veriyor? İşte yanıtı

PROMOSYON ZAMMI | Emeklileri yakından ilgilendiren banka promosyonlarına Şubat ayıyla birlikte zam geldi. Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Denizbank, Ziraat, Garanti başta olmak üzere birçok banka Şubat ayı promosyon kamapanyalarını yükseltme kararı aldı. Yerel seçim sonrası piyasalarda sıkılaşmanın artacağı, kredi kartı taksit ve limitlerde düzenlemeye gidileceği kredi faiz oranlarının artacağı konuşulurken; bankalar emekliler için harekete geçti. 10 bin lira ve üzerinde maaş alan emeklilere verilen promosyonlar, banka banka değişiyor. Peki en yüksek promosyon veren banka hangisi? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Promosyon başvuru şartları nedir? İşte banka banka yeni promosyonlar...

Anlık Borsa

BANKA BANKA ŞUBAT AYI PROMOSYON KAMPANYALARI

YAPI KREDİ

YAPI KREDİ

3 Şubat 2024 – 29 Şubat 2024 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşteriler, 12.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.


Aydınlık'ta yer alan habere göre; Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL; 7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL; 10.000 TL’ nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödenir.

QNB FİNANSBANK

QNB FİNANSBANK

"8.000 TL ‘ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 9.200 TL’ye varan emeklilik ödülü"

DENİZBANK

DENİZBANK

"Emeklilere 5.000 TL’ye varan nakit promosyon! Siz de emekliyseniz maaşınızı DenizBank’a taşıyın, 5.000 TL’ye varan promosyon ve emeklilere özel sayısız ayrıcalıktan faydalanın."


FİBABANKA

FİBABANKA

Fibabanka, 10 bin TL maaş alan emeklilere 7 bin 500 TL promosyon verileceğini duyurdu. Açıklamada, "T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma doğrultusunda, emekli maaşını Bankamızdan almak isteyen SGK emeklisi (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) müşterilerimiz, 3 yıl süre ile emekli maaşını Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri durumunda promosyon almaya hak kazanır." denildi.

ŞEKERBANK

ŞEKERBANK

"Şekerbank’ta maaş aralıklarına göre promosyon kazanma fırsatı sunuyoruz.

Buna göre maaş aralığınız:

0-3.499 TL aralığında ise 3.000-TL;

3.500-7.499 aralığında ise 3.500-TL;

7.500-9.999 aralığında ise 4.500-TL;

10.000 ve üzeri ise 5.000 TL promosyon ödemesi alabilirsiniz"

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Anahtar Kelimeler:
Promosyon banka emekli
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