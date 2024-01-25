Bayram ikramiyelerinde 5 bin TL beklentisi: Ekonomist Bayram, "OVP'den şaşılmaması adına" dedi, ikramiye zammı için oran verdi

Emekli aylıkları ve emekliye verilecek zam oranı maddeleri TBMM'de kabul edildi. Böylece en düşük emekli aylığı 10 bin TL olurken, zam oranı da yüzde 49.25 olarak güncellenecek. Emekli zammının Meclis'ten geçmesinin ardından emeklilerin bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağı da merak konusu oldu. Ekonomist Muhammet Bayram Orta Vadeli Program'da şaşma olmadığını belirterek yüzde 50 zamma işaret etti.
TV100 yayınına katılan Bayram şu ifadeleri kullandı:
Bayram ikramiyeleri 2 bin liraydı, Yüzde 50 üzerinden zam yapılırsa 3 bin lira olur.
"5 bin TL zaten ikramiye olarak verildi. Bir kereye mahsus verildi. Bütçe imkanları el verse keşke..."
"Orta vadeli programdan şaşılmaması adına da, çok ciddi şekilde yabancılar bizi radarına aldı."
"Orta vadeli programdan en ufak bir şaşma olduğu zaman emin olun tepemize çökecekler."
"Orta vadeli programda herhangi bir sapma yok, o yüzden 3 bin lira olabilir diye düşünüyorum"