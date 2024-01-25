Bayram ikramiyelerinde 5 bin TL beklentisi: Ekonomist Bayram, "OVP'den şaşılmaması adına" dedi, ikramiye zammı için oran verdi

Emekli aylıkları ve emekliye verilecek zam oranı maddeleri TBMM'de kabul edildi. Böylece en düşük emekli aylığı 10 bin TL olurken, zam oranı da yüzde 49.25 olarak güncellenecek. Emekli zammının Meclis'ten geçmesinin ardından emeklilerin bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağı da merak konusu oldu. Ekonomist Muhammet Bayram Orta Vadeli Program'da şaşma olmadığını belirterek yüzde 50 zamma işaret etti.

