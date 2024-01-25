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  4. Bayram ikramiyelerinde 5 bin TL beklentisi: Ekonomist Bayram, "OVP'den şaşılmaması adına" dedi, ikramiye zammı için oran verdi

Bayram ikramiyelerinde 5 bin TL beklentisi: Ekonomist Bayram, "OVP'den şaşılmaması adına" dedi, ikramiye zammı için oran verdi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
25.01.2024 10:24 | Son Güncelleme:
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Milyonlarca emeklinin beklediği zam oranları netleşti, Meclis'ten geçti. Şimdi gözler bayram ikramiyelerinde... Emeklilerin bayram ikramiyesi beklentisi 5 bin TL seviyelerinde olurken ekonomist Muhammet Bayram Orta Vadeli Programı işaret etti, ikramiyelere zam beklentisinin yüzde 50 oranında olduğunu söyledi.

Emekli aylıkları ve emekliye verilecek zam oranı maddeleri TBMM'de kabul edildi. Böylece en düşük emekli aylığı 10 bin TL olurken, zam oranı da yüzde 49.25 olarak güncellenecek. Emekli zammının Meclis'ten geçmesinin ardından emeklilerin bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağı da merak konusu oldu. Ekonomist Muhammet Bayram Orta Vadeli Program'da şaşma olmadığını belirterek yüzde 50 zamma işaret etti.

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Bayram ikramiyelerinde 5 bin TL beklentisi

TV100 yayınına katılan Bayram şu ifadeleri kullandı:

Bayram ikramiyeleri 2 bin liraydı, Yüzde 50 üzerinden zam yapılırsa 3 bin lira olur.

5 BİN TL OLMASI BEKLENTİSİ

5 BİN TL OLMASI BEKLENTİSİ

"5 bin TL zaten ikramiye olarak verildi. Bir kereye mahsus verildi. Bütçe imkanları el verse keşke..."

"Orta vadeli programdan şaşılmaması adına da, çok ciddi şekilde yabancılar bizi radarına aldı."

"Orta vadeli programdan en ufak bir şaşma olduğu zaman emin olun tepemize çökecekler."

"Orta vadeli programda herhangi bir sapma yok, o yüzden 3 bin lira olabilir diye düşünüyorum"

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Anahtar Kelimeler:
Zam bayram ikramiye
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