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  4. Bayram ikramiyesi, indirimli fatura derken bu detay ilk kez ortaya çıktı! Emekliler yılına özel düşük faizli kredi ve kredi kartı hamlesi: Canlı yayında tek tek anlattı

Bayram ikramiyesi, indirimli fatura derken bu detay ilk kez ortaya çıktı! Emekliler yılına özel düşük faizli kredi ve kredi kartı hamlesi: Canlı yayında tek tek anlattı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
10.02.2024 11:31 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024'ü 'Emekliler Yılı' ilan etmesi sonrasında milyonlarca emeklinin refah düzeyini artırmak için düğmeye basıldı. Milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek adımlar atılıyor. Emekli bayram ikramiyesi 5 bin lira seçeneği ağırlık kazanıyor. Otobüs ile suya indirim, elektrik, doğal gaz ve kira yardımı gündemde. Tüm bunların yanında düşük kredi faiz oranları ve kredi kartı gibi bankacılık işlemlerinde de destekler de verileceği konuşuluyor.

Emekli maaşı düzenlemelerinin ardından milyonlarca kişi yeni zamlı aylıklarını hesaplarda görmüştü. Bütçe doğrultusunda belirlenen yeni emekli maaşları emekliler arasında yeterli bulunmadı. Emekliye seyyanen zam sesleri seçim öncesi yükselirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan net bir düzenlemenin sinyalini verdi. Erdoğan yaptığı açıklamasında bu yıl emeklilere 200 milyar TL’lik ilave bir kaynak aktarılacağını belirtti ve, “2024’ü Emekliler Yılı olarak ilan ediyoruz. Emeklilere özel yeni hizmetleri devreye alacağız” dedi.

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EMEKLİLER YILINA ÖZEL DÜZENLEME

Seyyanen zam henüz iddia olarak gündemdeki sıcaklığını korusa da, milyonlarca emeklinin refah düzeyini artıracak diğer adımlar için düğmeye basıldı. Şu an 2.000 TL olan emekli bayram ikramiyesi için ‘5 bin lira’ seçeneği ağırlık kazanıyor. Otobüs ile suya indirim, elektrik, doğal gaz ve kira desteği gündemde!

İLK DÜZENLEME EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNDE

İLK DÜZENLEME EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNDE

Ekonomi Gazetecisi Faruk Erdem konunun detaylarını canlı yayında anlattı. Erdem, “Emeklilere yapılan destekler devam edecek. Başta emekli bayram ikramiyelerinin arttırılması söz konusu. Birinci madde o. Öyle gözüküyor ki 5 bin TL rakamı çıkacak. Önümüzdeki ay ya da bu ayın sonuna doğru Meclis’e gelebilir. Çünkü 1 Nisan’da ilk bayram ikramiyesi ödenecek” ifadelerini kullandı.

TÜM EMEKLİLERE ÜCRETSİZ SEYAHAT

TÜM EMEKLİLERE ÜCRETSİZ SEYAHAT

Erdem belediyeler ile protokoller imzalanacağını dile getirerek, “Çalışma Bakanlığı diğer bakanlıklar ile protokoller imzalayabilecek” dedi ve ekledi:

“Onun dışında ulaşım ve su gibi belediyelerin verdiği hizmetlerde indirim gelecek. Burada biraz da emekli taban maaşı düşük olup da 10 bin liraya tamamlananlar önceliklendirilecek. Örneğin şu an 65 yaş üstündeki emekliler ücretsiz seyahat edebiliyor. O zaman bütün emekliler yaşına bakılmadan ücretsiz seyahat edebilecek.”

ELEKTRİK, SU VE DOĞAL GAZ FATURALARI İÇİN DE DÜZENLEME

ELEKTRİK, SU VE DOĞAL GAZ FATURALARI İÇİN DE DÜZENLEME

“Su faturalarında da aynı şekilde indirimler olacak. Doğal gaz elektrik gibi alanlarda indirimli faturalar gelecek” diyen Erdem, “Emeklilerin hem belediye tesislerinden hem de kamu tesislerinden ücretsiz ya da indirimli yararlanmaları sağlanacak. Burada hem tatil imkanı olabilecek hem de kamu tesislerinden yararlanabilecek.

Özellikle büyükşehirlerde, başkan adayları da bunu açıklıyor, kira yardımı meselesi var. Kirasını ödemekte zorlanan emekliye belediye bütçelerinden kira yardımı yapılacak. 2500-5000 TL rakamlarından bahsediliyor. Rakamlar değişebilir ama bir kira desteği de gözüküyor” açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
emekli zammı
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