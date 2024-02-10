Bayram ikramiyesi, indirimli fatura derken bu detay ilk kez ortaya çıktı! Emekliler yılına özel düşük faizli kredi ve kredi kartı hamlesi: Canlı yayında tek tek anlattı

TÜM EMEKLİLERE ÜCRETSİZ SEYAHAT

Erdem belediyeler ile protokoller imzalanacağını dile getirerek, “Çalışma Bakanlığı diğer bakanlıklar ile protokoller imzalayabilecek” dedi ve ekledi:



“Onun dışında ulaşım ve su gibi belediyelerin verdiği hizmetlerde indirim gelecek. Burada biraz da emekli taban maaşı düşük olup da 10 bin liraya tamamlananlar önceliklendirilecek. Örneğin şu an 65 yaş üstündeki emekliler ücretsiz seyahat edebiliyor. O zaman bütün emekliler yaşına bakılmadan ücretsiz seyahat edebilecek.”