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Bayram öncesi bankalardan nakit işlemler için hamle! QR ve kart işlemlerinde 10 bin liralık üst sınır değişiyor...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
21.03.2025 07:34
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Ramazan Bayramına az bir zaman kala vatandaşın nakit ihtiyacı artıyor. Aynı zamanda Kurban Bayramı'nda da kurbanlık alımında nakit para kullanan vatandaşların ATM'lerin nakit çekme limitlerinde mağduriyet yaşamaması için bankaların limit güncellemeye gideceği öğrenildi. Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, bankaların nakit çekme limitlerini ne kadar yükselteceğini açıkladı. İşte detaylar...

ATM'den para çekme limiti 10 bin lirayken QR kod ile para çekme limiti 5 bin lira ile 10 bin lira arasında değişkenlik gösteriyor. Nakit çekme limitlerinin sınırları yüksek enflasyon ortamında yeterli gelmemeye başlamışken bankaların Kurban bayramı öncesinde ATM'lerdeki nakit çekme limitini yükselteceği öğrenildi.

Canlı Borsa

PARA ÇEKME İŞLEMİ YÜKSELECEK Mİ?

PARA ÇEKME İŞLEMİ YÜKSELECEK Mİ?

Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş Milliyet'e yaptığı açıklamada, birçok bankanın şu anda QR kod ile para çekme de dahil olmak üzere limitlerin 7 bin 500 lira ile 10 bin lira arasında sınırlandırdıklarını ifade ederek değişikliğin ardından bu sınırın 15 bin lira ile 20 bin lira arasında olabileceğini belirtti.

BİRKAÇ GÜNDE GEREKEN PARAYI TEMİN EDEBİLİRSİNİZ

BİRKAÇ GÜNDE GEREKEN PARAYI TEMİN EDEBİLİRSİNİZ

Bankalarda kart için ve QR için ayrı limit tanımlamasının olmadığının altını çizen Kurtuluş, "Günlük ihtiyaçlarının planlamasını önceden yaparak nakit ihtiyaçlarını gerekirse birkaç günde temin etme yoluna gidebilirler" tavsiyesini vererek banka şubesinden yapılacak para çekme işleminde limit sınırlamasının olmadığının altını çizdi.

FAİZ İNDİRİM SİNYALİNİ VERDİ

FAİZ İNDİRİM SİNYALİNİ VERDİ

Nakit çekme işlemlerindeki limit artırımının kartlı ya da QR ayrımı gözetilmeksizin uygulanabileceğini ifade eden Kurtuluş, Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecine de değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Yaşanan faiz indirimlerinin aynı zamanda kredi kartı faizlerine yansımayacak olması düşünülemez. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda özellikle enflasyon ve kurlarda öngörülere uygun veriler gelirse faiz indirimi söz konusu olacaktır. Bunun için mart ayı verilerinin nasıl oluşacağı büyük önem arz ediyor. Bu indirim hem kredi kartları hem krediler hem de KMH’lar için söz konusu olacaktır"

Anahtar Kelimeler:
ATM Para çekme limiti
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