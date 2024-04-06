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  4. Bayramda çalışacaklar dikkat! Fazla mesai ücreti hesaplaması yaparken kafanız karışmasın… Resmi tatilde 1 saat bile çalışana 1 günlük ücret

Bayramda çalışacaklar dikkat! Fazla mesai ücreti hesaplaması yaparken kafanız karışmasın… Resmi tatilde 1 saat bile çalışana 1 günlük ücret

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
06.04.2024 10:42
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Çalışma hayatında hem işverenler hem de çalışanlar açısından tereddüt oluşturabilen konulardan biri de fazla mesai ücreti. Ramazan Bayramı yaklaşırken, bayramda da çalışacak olanların ‘Fazla çalışma ücreti nasıl hesaplanır? Resmi tatillerde fazla çalışma ücreti ödenir mi? gibi sorulara yanıt aramasına sebep oldu. Konunun detayları belli oldu.

Bu yıl Ramazan Bayramı nedeniyle kamuda 9 gün tatil uygulanacak. Ancak özellikle de hizmet sektöründe çalışmalar devam edecek. Resmi tatillerde çalışanların ise en merak ettiği konuların başında fazla çalışma ücreti, faiz mesai hesaplaması ve fazla çalışma ücretine hak kazanılması konuları yer alıyor.

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İşte fazla çalışma ücreti hakkında tüm detaylar...

FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA NEDİR?

FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA NEDİR?

Ekonomist’te yer alan haberde, İş Kanunu uyarınca haftalık normal çalışma süresi en çok 45 saat olarak uygulanıyor. Bu süreyi aşan çalışmalar ise “fazla çalışma” olarak nitelendiriliyor. Bununla birlikte, işyerindeki haftalık çalışma süresi, Kanun ile belirlenen süreden daha az olacak şekilde belirlenmiş olabiliyor. Bu durumda haftalık 45 saate kadar olmak koşuluyla işyerindeki haftalık normal çalışma süresini aşan çalışmalar “fazla sürelerle çalışma” olarak adlandırılıyor.

FAZLA ÇALIŞMA HESAPLAMASINDA ÖZEL DURUMLAR

FAZLA ÇALIŞMA HESAPLAMASINDA ÖZEL DURUMLAR

45 saat aşılmasına rağmen telafi çalışma ve denkleştirmeden dolayı ekstra ödeme söz konusu olmazken, 45 saat aşılmamasına rağmen günlük 11 saati aşan çalışma, gece 7.5 saati aşan çalışma, ara dinlenme süresinde çalışma gibi hallerde ilave ödeme durumu söz konusu oluyor.

MESAİ ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

MESAİ ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

Fazla çalışma karşılığında fazla çalışma ücreti ödenmesi gerekekiyor. Fazla çalışma ücreti, çalışanın normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli fazlasıdır. Fazla sürelerle çalışma ücreti ise çalışanın normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yirmi beş fazlasıdır. Örneğin, saat ücreti 30 TL olan bir çalışan için fazla çalışma saat ücreti 45 TL olarak hesaplanmalıdır. Söz konusu çalışan için fazla sürelerle çalışma saat ücreti ise 37,5 TL olarak hesaplanmalıdır.

ÖRNEK MESAİ ÜCRETİ HESAPLAMASI

ÖRNEK MESAİ ÜCRETİ HESAPLAMASI

Bir başka örneğe göre ise, haftalık çalışma süresi 40 saat olarak uygulanan bir işyerinde haftada 50 saat çalışan ve saat ücreti 30 TL olan bir çalışan; ilgili haftada (5 saat x 30 TL x 1,25) = 187,5 TL tutarında fazla sürelerle çalışma ücretine ve (5 saat x 30 TL x 1,50) = 225 TL tutarında fazla çalışma ücretine hak kazanacaktır. Yani, fazla çalışması karşılığında çalışana toplamda 187,5 TL + 225 TL = 412,5 TL tutarında ilave ücret ödenmelidir.

HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞMA KARŞILIĞINDA FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ÖDENİR Mİ?

HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞMA KARŞILIĞINDA FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ÖDENİR Mİ?

Hafta tatili, çalışana iş günlerinde çalışmış olması koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az 24 saat olmak koşuluyla verilen dinlenme hakkıdır. Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenmelidir. Hafta tatilinde çalışan herhangi bir çalışana söz konusu hafta tatili ücretinin yanında, çalışmasının karşılığı olan ücreti de ödenmelidir. Bununla birlikte, hafta tatilinden önceki sürelerde haftalık 45 saatlik çalışmasını doldurmuş ise söz konusu hafta tatili çalışması fazla çalışma yerine geçeceğinden bu süreler için çalışanın ücretinin yüzde elli artırımlı olarak ödenmesi gerekir. Diğer bir anlatımla, haftalık 45 saatlik çalışmasını doldurmuş çalışan hafta tatilinde de çalıştırıldığı takdirde söz konusu hafta tatili çalışması karşılığında 2,5 günlük ücrete hak kazanmış olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
fazla mesai
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