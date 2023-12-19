Bedelli askerlikte şimdi de 'kışlasız askerlik' gündemi! Bakan Güler, "Evlerinde askerlik yapmak istiyorlar" diyerek serzenişte bulundu, Fatih Altaylı o detaya dikkat çekti

BAKAN GÜLER'DEN TEPKİ: "NEREDEYSE EVLERİNDE ASKERLİK YAPMAK İSTİYORLAR"

Söz konusu iddialar ise Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i kızdırdı.

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Güler, bedelli askerlikte yeni bir düzenlemenin olmayacağının altını çizerken, "Bedelli askerlik isteyenlerin taleplerini dikkate alıp ona göre düzenleme yapmıştık. Şimdi neredeyse evlerinde askerlik yapmak istiyorlar. Bir de onlara para gönderelim. Böyle şey olur mu?" ifadelerini kullandı.