Bedelli askerlikte şimdi de 'kışlasız askerlik' gündemi! Bakan Güler, "Evlerinde askerlik yapmak istiyorlar" diyerek serzenişte bulundu, Fatih Altaylı o detaya dikkat çekti

Bedelli askerlik uygulaması zaman zaman Türkiye'nin gündemine gelmeye devam ederken, son günlerde ortaya atılan 'kışlasız askerlik' beklentisi tartışmaları yeniden ateşledi.
2019 yılında çıkarılan yasa ile kalıcı hale getirilen bedelli askerlikte 1 aylık temel eğitimini alanlar askerlik görevini tamamlamış kabul ediliyor.
Şu anki koşullarda 122 bin TL ödenerek yapılan yapılan bedelli askerlik dışındaki normal askerlik de 6 aya indirilmişti.
Bir süredir sosyal medyada ise 1 aylık temel eğitimin de kaldıralacağı iddiaları gündem olurken, 'kışlasız askerlik' beklentisi adeta yeniden hortladı.
Söz konusu iddialar ise Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i kızdırdı.
Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Güler, bedelli askerlikte yeni bir düzenlemenin olmayacağının altını çizerken, "Bedelli askerlik isteyenlerin taleplerini dikkate alıp ona göre düzenleme yapmıştık. Şimdi neredeyse evlerinde askerlik yapmak istiyorlar. Bir de onlara para gönderelim. Böyle şey olur mu?" ifadelerini kullandı.
Güler'in açıklamaları yeni bir tartışmanın da fitilini ateşlerken, gazeteci Fatih Altaylı ise bir yandan Güler'e hak verirken, bir yandan da 'askerlik ekonomisi'ne işaret etti.