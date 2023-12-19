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  4. Bedelli askerlikte şimdi de 'kışlasız askerlik' gündemi! Bakan Güler, "Evlerinde askerlik yapmak istiyorlar" diyerek serzenişte bulundu, Fatih Altaylı o detaya dikkat çekti

Bedelli askerlikte şimdi de 'kışlasız askerlik' gündemi! Bakan Güler, "Evlerinde askerlik yapmak istiyorlar" diyerek serzenişte bulundu, Fatih Altaylı o detaya dikkat çekti

19.12.2023 09:12 | Son Güncelleme:
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Bedelli askerlikle ilgili yeni düzenleme iddiaları gündem yarattı. Son günlerde özellikle sosyal medyada dolaşan 'kışlasız askerlik' beklentilerine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in "Şimdi neredeyse evlerinde askerlik yapmak istiyorlar. Bir de onlara para gönderelim. Böyle şey olur mu?" tepkisi tartışmalara neden oldu. Fatih Altaylı ise bir yandan Güler'e hak verirken, bir yandan da 'askerlik ekonomisi'ne işaret etti. Altaylı "Yaşar Paşa serzenişinde haklı ama bunlar Türkiye'de yapıldı" dedi.

Bedelli askerlik uygulaması zaman zaman Türkiye'nin gündemine gelmeye devam ederken, son günlerde ortaya atılan 'kışlasız askerlik' beklentisi tartışmaları yeniden ateşledi.


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2019 YILINDA KALICI OLDU

2019 YILINDA KALICI OLDU

2019 yılında çıkarılan yasa ile kalıcı hale getirilen bedelli askerlikte 1 aylık temel eğitimini alanlar askerlik görevini tamamlamış kabul ediliyor.

122 BİN TL'YE BEDELLİ ASKERLİK

122 BİN TL'YE BEDELLİ ASKERLİK

Şu anki koşullarda 122 bin TL ödenerek yapılan yapılan bedelli askerlik dışındaki normal askerlik de 6 aya indirilmişti.

'KIŞLASIZ ASKERLİK' BEKLENTİSİ

'KIŞLASIZ ASKERLİK' BEKLENTİSİ

Bir süredir sosyal medyada ise 1 aylık temel eğitimin de kaldıralacağı iddiaları gündem olurken, 'kışlasız askerlik' beklentisi adeta yeniden hortladı.

BAKAN GÜLER'DEN TEPKİ: "NEREDEYSE EVLERİNDE ASKERLİK YAPMAK İSTİYORLAR"

BAKAN GÜLER'DEN TEPKİ: "NEREDEYSE EVLERİNDE ASKERLİK YAPMAK İSTİYORLAR"

Söz konusu iddialar ise Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i kızdırdı.

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Güler, bedelli askerlikte yeni bir düzenlemenin olmayacağının altını çizerken, "Bedelli askerlik isteyenlerin taleplerini dikkate alıp ona göre düzenleme yapmıştık. Şimdi neredeyse evlerinde askerlik yapmak istiyorlar. Bir de onlara para gönderelim. Böyle şey olur mu?" ifadelerini kullandı.

Güler'in açıklamaları yeni bir tartışmanın da fitilini ateşlerken, gazeteci Fatih Altaylı ise bir yandan Güler'e hak verirken, bir yandan da 'askerlik ekonomisi'ne işaret etti.

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Anahtar Kelimeler:
bedelli askerlik Fatih Altaylı Yaşar Güler
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