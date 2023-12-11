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  4. Bekarı, evlisi, genci, yaşlısı... Gözler kulaklar asgari ücret zammında: Refah payı detayına dikkat! 17 bin TL üstü...

Bekarı, evlisi, genci, yaşlısı... Gözler kulaklar asgari ücret zammında: Refah payı detayına dikkat! 17 bin TL üstü...

11.12.2023 16:10 | Son Güncelleme:
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Türkiye'nin en merak ettiği konu başlıkları arasında asgari ücret zammı var! Evliler, bekarlar, gençler, yaşlılar herkes asgari ücrete yapılacak zam oranını ve Ocak 2024 maaşını merak ediyor. Mevcut asgari ücretle ilgili olarak birden fazla seçenek söz konusu. Yüzde 40 oranında zam olacağını ifade eden de var yüzde 50'lerin altını çizen de... Kritik toplantının ertesindeki asgari ücret tahminlerini sizler için derledik!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün toplandı. Asgari ücretin bu ay içerisinde kesinlikle belirlenmesi gerekiyor. Toplantıların sayısı dördü bulabiliyor fakat 2. ve 3. toplantıda da bu iş bitebilir. İlk 11 ayın enflasyonuna baktığımızda %61.98'lik bir enflasyon verisi var. Bir enflasyon farkı da oluşacak.


Keşfet

11.402 TL olan asgari ücrete %35 oranında zam gelirse yeni asgari ücret 15.392 TL olacak.

Eğer asgari ücrete %40 oranında zam gelirse yeni tutar 15.962 TL olacak.

Zam oranı %45'e çıkarsa maaşlar da 16.532 TL'ye çıkacak.

Eğer refah payıyla birlikte asgari ücrete %50 oranında zam gelirse mevcut maaş da 17 bin TL sınırını aşıp 17.103 TL olacak.

Çok beklenmese de eğer asgari ücret zammının tek seferde yapılacağını göz önüne alırsak %55 oranında zam ufukta belirirse o zaman yeni zam miktarı 17.673 TL'ye yükselebilir.

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
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