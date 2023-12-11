Bekarı, evlisi, genci, yaşlısı... Gözler kulaklar asgari ücret zammında: Refah payı detayına dikkat! 17 bin TL üstü...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün toplandı. Asgari ücretin bu ay içerisinde kesinlikle belirlenmesi gerekiyor. Toplantıların sayısı dördü bulabiliyor fakat 2. ve 3. toplantıda da bu iş bitebilir. İlk 11 ayın enflasyonuna baktığımızda %61.98'lik bir enflasyon verisi var. Bir enflasyon farkı da oluşacak.



