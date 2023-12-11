Bekarı, evlisi, genci, yaşlısı... Gözler kulaklar asgari ücret zammında: Refah payı detayına dikkat! 17 bin TL üstü...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün toplandı. Asgari ücretin bu ay içerisinde kesinlikle belirlenmesi gerekiyor. Toplantıların sayısı dördü bulabiliyor fakat 2. ve 3. toplantıda da bu iş bitebilir. İlk 11 ayın enflasyonuna baktığımızda %61.98'lik bir enflasyon verisi var. Bir enflasyon farkı da oluşacak.
11.402 TL olan asgari ücrete %35 oranında zam gelirse yeni asgari ücret 15.392 TL olacak.
Eğer asgari ücrete %40 oranında zam gelirse yeni tutar 15.962 TL olacak.
Zam oranı %45'e çıkarsa maaşlar da 16.532 TL'ye çıkacak.
Eğer refah payıyla birlikte asgari ücrete %50 oranında zam gelirse mevcut maaş da 17 bin TL sınırını aşıp 17.103 TL olacak.
Çok beklenmese de eğer asgari ücret zammının tek seferde yapılacağını göz önüne alırsak %55 oranında zam ufukta belirirse o zaman yeni zam miktarı 17.673 TL'ye yükselebilir.