BENZİN FİYATI SON DURUM 25 NİSAN 2022! Benzin ne kadar, kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir motorin ve benzin fiyatına indirim gelecek mi?

Benzin ne kadar, kaç TL? 25 Nisan 2022 Pazartesi (bugün) günün en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. Şanghay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle can kaybı sayısında artış yaşanması sebebiyle petrol piyasasında talebin gerileyeceği belirtildi. Benzin ne kadar, kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir motorin ve benzin fiyatına indirim gelecek mi? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.