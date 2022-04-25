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BENZİN FİYATI SON DURUM 25 NİSAN 2022! Benzin ne kadar, kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir motorin ve benzin fiyatına indirim gelecek mi?

25.04.2022 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin ne kadar, kaç TL? 25 Nisan 2022 Pazartesi Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından merak konusu oldu. Brent petrol ücretlerindeki düşüş sebebiyle Benzin ne kadar, kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir motorin ve benzin fiyatına indirim gelecek mi? soru ve konu başlıkları araç sahipleri tarafından araştırılmaya başlandı. İşte merak edilenler...

Benzin ne kadar, kaç TL? 25 Nisan 2022 Pazartesi (bugün) günün en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. Şanghay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle can kaybı sayısında artış yaşanması sebebiyle petrol piyasasında talebin gerileyeceği belirtildi. Benzin ne kadar, kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir motorin ve benzin fiyatına indirim gelecek mi? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BENZİN FİYATI SON DURUM!

Brent petrol 25 Nisan 2022 Pazartesi günü 104 doların altını gördü. Bu durumun akaryakıt fiyatlarına yansıyıp yansımayacağı merak konusu oldu.
Amerika Birleşik Devletleri ham petrolü 100 doların altını test etti. Petrol fiyatlarındaki son ciddi düşüş IMF'nin küresel büyüme tahminlerini düşürmesi sonrası gerçekleşti.

BENZİN NE KADAR, KAÇ TL? 25 NİSAN 2022 PAZARTESİ

BENZİN NE KADAR, KAÇ TL? 25 NİSAN 2022 PAZARTESİ
Benzin ve motorin fiyatlarına bugün indirim ya da zam yapılmadı.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR MOTORİN VE BENZİN FİYATINA İNDİRİM GELECEK Mİ?

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR MOTORİN VE BENZİN FİYATINA İNDİRİM GELECEK Mİ?
Brent petrol fiyatlarında yaşanan aşağı yönlü seyir beraberinde benzin ve petrol fiyatlarında düşüşü de gündeme getirdi. İşte güncel benzin ve motorin fiyatları...

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?
İstanbul'da bir litre benzinin fiyatı: 19,00 TL
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Anahtar Kelimeler:
Ankara İstanbul İzmir
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