BENZİN FİYATLARI 3 HAZİRAN 2022! Benzin zammı sonrası fiyatlar ne kadar, kaç TL oldu? Motorin ve LPG fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel fiyatlar!

Benzin ve motorin fiyatları 3 Haziran 2022 Cuma günü en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Zam açıklamasının ardından güncel fiyatlar İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki benzine zam mı geldi? Benzin zammı sonrası fiyatlar ne kadar, kaç TL oldu? Motorin ve LPG fiyatları ne kadar? İstanbul, İzmir, Ankara'nın güncel akaryakıt fiyatları haberimizde...