BENZİN FİYATLARI 3 HAZİRAN 2022! Benzin zammı sonrası fiyatlar ne kadar, kaç TL oldu? Motorin ve LPG fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel fiyatlar!

Benzin ve motorin fiyatları 3 Haziran 2022 Cuma günü en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Zam açıklamasının ardından güncel fiyatlar İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki benzine zam mı geldi? Benzin zammı sonrası fiyatlar ne kadar, kaç TL oldu? Motorin ve LPG fiyatları ne kadar? İstanbul, İzmir, Ankara'nın güncel akaryakıt fiyatları haberimizde...
BENZİNE ZAM MI GELDİ?
Benzine 2 Haziran Perşembe günü zam geldi. Benzinin litresi 26,24 TL'ye çıktı.
İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?
2 Haziran Çarşamba günü gelen zammın ardından İstanbul'da benzinin litresi 26,24 TL'ye oldu.
İSTANBUL'DA MOTORİN NE KADAR?
İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,41 liradan satılıyordu. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı 25,90 TL'ye çıktı.
İSTANBUL'DA LPG NE KADAR?
İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 11.61 TL, İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 11.82 TL
ANKARA'DA BENZİN NE KADAR?
Ankara'da 25,11 liradan satılan benzinin litresi 26,33 liraya çıktı.
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