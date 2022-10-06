Benzin litre fiyatı ne kadar? Motorin kaç TL? Benzin ve motorine 24 saat içinde çifte zam!

Benzin ve motorin fiyatları 6 Ekim 2022 Perşembe günü basında yer alan 'zam' haberleri sonrası merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki, 6 Ekim motorin ne kadar? Benzin kaç TL? İşte 6 Ekim 2022 güncel benzin ve motorin fiyatları...

BENZİNE ZAM MI GELDİ? 6 EKİM 2022 PERŞEMBE

Benzin ve motorine zam geldi. Brent petrolün 93 dolar seviyesine çıkması ve Rusya-Ukrayna savaşında şiddetin artmasıyla dünün ardından bugün de akaryakıta çifte zam geldi.

5 EKİM BENZİN NE KADAR? Benzin ve motorin fiyatlarına geçtiğimiz gün gelen zammın ardından bir fiyat artış haberi daha geldi.

İSTANBUL'DA MOTORİN VE BENZİNİN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL? Benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 60 kuruşa yükseldi. Motorinin litresi ise İstanbul'da 25 lira 61 kuruş oldu.

ANKARA'DA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI Benzinin litresi Ankara'da 20 lira 74 kuruşa yükseldi. Motorinin litresi ise 25 lira 74 kuruşa çıktı.