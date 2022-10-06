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Benzin litre fiyatı ne kadar? Motorin kaç TL? Benzin ve motorine 24 saat içinde çifte zam!

06.10.2022 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin ve motorin ile ilgili son dakika gelişmeleri zam haberleri nedeniyle vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatında yaşanan düşüş nedeniyle akaryakıt fiyatlarına indirim beklenirken geçtiğimiz gün zam gelmişti. Gündemin önemli konuları arasında olan akaryakıt fiyatlarına ilişkin birçok kişi internette sorgulama yapmaya devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geldi. Peki, Benzin litre fiyatı ne kadar? Motorin kaç TL? İşte 6 Ekim benzin ve motorin fiyatları!

Benzin ve motorin fiyatları 6 Ekim 2022 Perşembe günü basında yer alan 'zam' haberleri sonrası merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki, 6 Ekim motorin ne kadar? Benzin kaç TL? İşte 6 Ekim 2022 güncel benzin ve motorin fiyatları...

BENZİNE ZAM MI GELDİ? 6 EKİM 2022 PERŞEMBE

Benzin ve motorine zam geldi. Brent petrolün 93 dolar seviyesine çıkması ve Rusya-Ukrayna savaşında şiddetin artmasıyla dünün ardından bugün de akaryakıta çifte zam geldi.

5 EKİM BENZİN NE KADAR?

5 EKİM BENZİN NE KADAR?
Benzin ve motorin fiyatlarına geçtiğimiz gün gelen zammın ardından bir fiyat artış haberi daha geldi.

İSTANBUL'DA MOTORİN VE BENZİNİN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

İSTANBUL'DA MOTORİN VE BENZİNİN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?
Benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 60 kuruşa yükseldi. Motorinin litresi ise İstanbul'da 25 lira 61 kuruş oldu.

ANKARA'DA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ANKARA'DA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzinin litresi Ankara'da 20 lira 74 kuruşa yükseldi. Motorinin litresi ise 25 lira 74 kuruşa çıktı.

İZMİR'DE MOTORİN VE BENİZİNİN LİTRE FİYATI KAÇ LİRA OLDU?

İZMİR'DE MOTORİN VE BENİZİNİN LİTRE FİYATI KAÇ LİRA OLDU?
Benzinin litresi İzmir'de 20 lira 73 kuruşa yükseldi. Motorinin litresi ise 25 lira 75 kuruşa çıktı.
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benzin motorin benzin zammı Motorin zammı benzin fiyatı
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