Benzin, motorin, otogaz... Akaryakıtta çip dönemi! Hangi araçlara takılacak, kaç TL? Geri sayım başladı

Akaryakıtta çip dönemi başlıyor. Benzin, motorin, otogaz alımın artık taşıt plaka bilgileri manuel girilmeyecek. 1 Ocak'ta hayata geçecek olan yeni sistemle birlikte plaka bilgileri sisteme otomatik olarak girilecek. Sistemin ana yapı taşını ise çipler oluşturacak. Peki araçlara ve istasyonlara çip mi takılacak? Araca çip taktırmak kaç TL? İşte Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin (UTTS) detayları...
Konuyla ilgili tüm merak edilenleri Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Genel Başkanı Fesih Aktaş milliyet'e açıkladı. Aktaş konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
“Akaryakıt alımı sırasında sistem otomatik olarak plakayı elle girmeden bunu okuyacaktır. Akaryakıt istasyonuna gidildiğinde, yakıt almak için pompa araçtaki dolum ağzına takıldığı sırada otomatik olarak sistem bu plakayı görmüş olacak. Hiçbir şekilde elle plaka girişi olmayacak.
Başka plakalara geçiş imkanı, tanımlama söz konusu olmayacak. Düzenlemenin vergi gelirlerine etkisi olacaktır, ancak burada ne kadarlık bir etki olacak? Tam anlamıyla bilgimiz yok. Çünkü elle plaka girişi nedeniyle oluşan vergi yoksunluğu konusunda yeterince bilgi sahibi değiliz.
Araçların depo dolum ağzına bir çip takılacak. Akaryakıt pompa tabancasında da bir çip olacak. Akaryakıt alındığında bu iki çip birbirini tanıyacak ne kadar akaryakıt alındığı, hangi araç için alındığı sisteme otomatik olarak girilecek. Aslında sistem elle girişle değil, otomatik olarak yapılacak.
Araçların depo dolum ağzına takılacak çipin şu anki fiyatı 1810 TL + KDV’dir. İlerleyen süreçte bu tutar yeniden değerleme oranında artış gösterecek.