Benzin, motorin, otogaz... Akaryakıtta çip dönemi! Hangi araçlara takılacak, kaç TL? Geri sayım başladı

ARAÇLARA ÇİP Mİ TAKILACAK?

Araçların depo dolum ağzına bir çip takılacak. Akaryakıt pompa tabancasında da bir çip olacak. Akaryakıt alındığında bu iki çip birbirini tanıyacak ne kadar akaryakıt alındığı, hangi araç için alındığı sisteme otomatik olarak girilecek. Aslında sistem elle girişle değil, otomatik olarak yapılacak.