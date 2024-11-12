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Benzin, motorin, otogaz... Akaryakıtta çip dönemi! Hangi araçlara takılacak, kaç TL? Geri sayım başladı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
12.11.2024 09:10
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Benzin, motorin, otogaz alımında yeni dönem başlıyor. 1 Ocak 2025'te hayata geçecek yeni sistemle birlikte akaryakıt alımlarında artık plaka bilgisi sisteme otomatik olarak girecek. Peki araçlara çip mi takılacak? Çip taktırmak kaç TL? İşte akaryakıt alımındaki yeni sistemle ilgili tüm bilgiler.

Akaryakıtta çip dönemi başlıyor. Benzin, motorin, otogaz alımın artık taşıt plaka bilgileri manuel girilmeyecek. 1 Ocak'ta hayata geçecek olan yeni sistemle birlikte plaka bilgileri sisteme otomatik olarak girilecek. Sistemin ana yapı taşını ise çipler oluşturacak. Peki araçlara ve istasyonlara çip mi takılacak? Araca çip taktırmak kaç TL? İşte Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin (UTTS) detayları...

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
42.84
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
42.86
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
23.63
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
30.47
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
27.19
Gazyağı
37
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AKARYAKITA ÇİP SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK?

AKARYAKITA ÇİP SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK?

Konuyla ilgili tüm merak edilenleri Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Genel Başkanı Fesih Aktaş milliyet'e açıkladı. Aktaş konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Akaryakıt alımı sırasında sistem otomatik olarak plakayı elle girmeden bunu okuyacaktır. Akaryakıt istasyonuna gidildiğinde, yakıt almak için pompa araçtaki dolum ağzına takıldığı sırada otomatik olarak sistem bu plakayı görmüş olacak. Hiçbir şekilde elle plaka girişi olmayacak.

DÜZENLEMENİN VERGİ GELİRLERİNE ETKİSİ NE OLACAK?

DÜZENLEMENİN VERGİ GELİRLERİNE ETKİSİ NE OLACAK?

Başka plakalara geçiş imkanı, tanımlama söz konusu olmayacak. Düzenlemenin vergi gelirlerine etkisi olacaktır, ancak burada ne kadarlık bir etki olacak? Tam anlamıyla bilgimiz yok. Çünkü elle plaka girişi nedeniyle oluşan vergi yoksunluğu konusunda yeterince bilgi sahibi değiliz.

ARAÇLARA ÇİP Mİ TAKILACAK?

ARAÇLARA ÇİP Mİ TAKILACAK?

Araçların depo dolum ağzına bir çip takılacak. Akaryakıt pompa tabancasında da bir çip olacak. Akaryakıt alındığında bu iki çip birbirini tanıyacak ne kadar akaryakıt alındığı, hangi araç için alındığı sisteme otomatik olarak girilecek. Aslında sistem elle girişle değil, otomatik olarak yapılacak.

ARAÇLARA TAKILACAK ÇİP KAÇ TL?

ARAÇLARA TAKILACAK ÇİP KAÇ TL?

Araçların depo dolum ağzına takılacak çipin şu anki fiyatı 1810 TL + KDV’dir. İlerleyen süreçte bu tutar yeniden değerleme oranında artış gösterecek.

Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Otogaz Akaryakıt Çip
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