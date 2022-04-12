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Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları! Mazot ve benzin fiyatları ne kadar? Benzin litresi ne kadar, kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir il il fiyatlar!

12.04.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları ve akaryakıt fiyatlarına ilişkin son dakika gelişmeleri 12 Nisan Salı günü de en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerimizde yaşayan araç sahipleri fiyatlardaki son dakika gelişmelerini yakından takip etmeyi sürdürüyor. Peki Mazot ve benzin fiyatları ne kadar? Benzin litresi ne kadar, kaç TL? İşte 12 Nisan 2022 Salı gününün İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatı güncel liste...

Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları son dakika gelişmeleri akaryakıtın inişli çıkışlı bir grafik seyretmesi sebebiyle vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatı güncel liste ile Mazot ve benzin fiyatları ne kadar? Benzin litresi ne kadar, kaç TL? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. İstanbul, Ankara, İzmir'deki fiyatlar ve konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde.

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI GÜNCEL LİSTE 12 NİSAN 2022!

Rusya'nun Ukrayna'ya saldırıları sürerken savaşı, her iki taraftan da gelen olumlu tavırlar brent petrol fiyatlarına yansıdı. Brent petrol fiyatları düştü. Bu kapsamda dün duyurulan son dakika gelişmesiyle 12 Nisan 2022 Salı'dan (bugün) itibaren geçerli olacak motorin indirimi geldi.

MAZOT VE BENZİN FİYATLARI NE KADAR?

MAZOT VE BENZİN FİYATLARI NE KADAR?
Dün akşam saatleri itibarıyla duyurulan 1,04 TL motorin indirimi 12 Nisan 2022 Salı (bugün) itibarıyla pompaya yansıdı. Brent petrolün düşüşü motorini etkilerken benzin fiyatında da indirim yapılması öngörülüyor.
Varili 98,41 dolara kadar gerileyen brent petrol sert bir düşüş yaşamasının ardından akaryakıt fiyatları eski normaline dönmeyi bekliyor. Motorinde yapılan indirim şu anda pompaya yansımış durumda.

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR? 12 NİSAN 2022 SALI

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR? 12 NİSAN 2022 SALI
12 Nisan 2022 Salı günü İstanbul'da benzin litre fiyatı 19,00 TL

İSTANBUL'DA MOTORİNİN LİTRESİ NE KADAR? 12 NİSAN 2022 SALI

İSTANBUL'DA MOTORİNİN LİTRESİ NE KADAR? 12 NİSAN 2022 SALI
12 Nisan 2022 Salı günü İstanbul'da motorinin litre fiyatı 20,18 TL
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Anahtar Kelimeler:
Ankara İstanbul İzmir
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