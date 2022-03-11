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Benzin ve motorin fiyatı ardındaki gerçek! EPDK tek tek açıkladı…

11.03.2022 07:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin ve motorin fiyatı zammı son günlerin en çok konuşulan konuları arasında yer almaya devam ederken EPDK’dan son dakika açıklaması geldi. Türkiye’de akaryakıt pompa satış fiyatlarının, uluslararası piyasalardaki fiyat oluşumu ile kur hareketlerine bağlı şekilde oluştuğunu hatırlatan kurum, tüketicinin ödediği fiyatın içinde ÖTV olduğu gibi onun KDV’sinin de olduğunu kaydetti. İşte akaryakıt zammı için son dakika açıklaması…

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), son dönemde hızlı fiyat artışlarına konu olan akaryakıt fiyatlarına dair kafa karışıklığını gidermek amacıyla, bu fiyatların nasıl oluştuğuna dair bir bilgi notu paylaştı.

Önde gelen sekiz büyük akaryakıt dağıtım şirketinin rakamları baz alınarak oluşturulan tabloya göre, halen 1 litre benzin İstanbul’da litre başına ortalama 20,35 liradan satılıyor. İstanbul’da bu 8 şirketin 1 litre motorinden aldıkları ortalama pompa satış fiyatı ise 22,81 TL seviyesinde bulunuyor.

Benzin ve motorin fiyatları nasıl belirleniyor?

BAYİ VE DAĞITICI KÂRI

BAYİ VE DAĞITICI KÂRI
Enerji Günlüğü’nden Mehmet Kara’nın haberinde, yapılan hesaplamalara göre akaryakıt ana dağıtım şirketleri ile istasyonların (bayiler) litre başına kazançlarından oluşan dağıtım kârı da netleştirildi.
Elde edilen tablo, bayi ve dağıtım şirketinin toplam kazancının motorinde yüzde 4,9, benzinde ise yüzde 5,2 olduğunu oraya koydu.

TÜKETİCİ VERGİNİN DE VERGİSİNİ ÖDÜYOR

TÜKETİCİ VERGİNİN DE VERGİSİNİ ÖDÜYOR
Akaryakıt ürünlerine tüketicinin ödediği fiyatın içinde birden fazla vergi bulunuyor. Hatta tüketici bunlardan birini verginin vergisi olarak ödüyor. Bugün itibariyle benzinde 13.66 TL seviyesindeki rafineri çıkış fiyatına 1.06 TL dağıtıcı ve bayi kârı eklendikten sonra üzerine 2,5265 TL özel tüketim vergisi (ÖTV) ilave ediliyor.
Bayi ve dağıtıcı karı ile ÖTV eklenmiş fiyata 3,1 TL (yüzde 18) katma değer vergisi (KDV) ekleniyor. Böylece 20.35 TL’lik pompa satış fiyatının içinde 5.63 TL’sini ÖTV ve KDV oluşturuyor.

MOTORİNDE FİYAT OLUŞUMU

MOTORİNDE FİYAT OLUŞUMU
Motorinde ise 16.16 TL seviyesindeki rafineri çıkış fiyatına 1.11 TL dağıtıcı ve bayi kârı eklendikten sonra üzerine 2,0559 TL özel tüketim vergisi (ÖTV) ilave ediliyor.
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