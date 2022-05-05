Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Motorine zam gelecek mi? 5 Mayıs 2022 Perşembe

Benzin ve motorin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatlarında Ramazan Bayramı öncesi yaşanan artış benzin fiyatlarına da yansımıştı. Peki Brent petrol fiyatlarınadaki değişim nedeniyle akaryakıt fiyatlarına indirim yapılacak mı? Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Motorine zam gelecek mi? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...