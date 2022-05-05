Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Motorine zam gelecek mi? 5 Mayıs 2022 Perşembe

Benzin ve motorin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatlarında Ramazan Bayramı öncesi yaşanan artış benzin fiyatlarına da yansımıştı. Peki Brent petrol fiyatlarınadaki değişim nedeniyle akaryakıt fiyatlarına indirim yapılacak mı? Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Motorine zam gelecek mi? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...
BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU 2022?
Benzin fiyatlarına, brent petrol fiyatının artması sebebiyle 29 Nisan’ı 30 Nisan gününe bağlayan gece yarısı 1 TL 33 kuruş zam gelmişti.
Söz konusu zammın ardından benzinin litre fiyatı İstanbul'da 19,01 liradan 20,34 liraya, Ankara'da ve İzmir'de 19,11 liradan 20,44 liraya yükseldi.
Twitter'da yapılan paylaşımlarda motorine indirim yapılacağı iddia edildi. NTV'nin aktardığı habere göre LPG otogaza yarından itibaren 98 kuruşluk bir indirim geliyor.
Akaryakıt fiyatlarında gece yarısından itibaren değişim söz konusu olacak. Benzine herhangi bir zam gelmeyecek.
İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİNİN LİTRESİ NE KADAR?
İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.33 İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 22,02 TL
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