FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Motorine zam gelecek mi? 5 Mayıs 2022 Perşembe

Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Motorine zam gelecek mi? 5 Mayıs 2022 Perşembe

05.05.2022 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? sorusunun yanıtı, 5 Mayıs Perşembe günü Brent petrol fiyatlarındaki değişim sebebiyle araç sahipleri tarafından merak edildi. En son Ramazan Bayramı öncesi benzin fiyatlarına 1 TL 33 kuruş zam yapılmıştı. Peki Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Motorine zam gelecek mi? İşte konuya dair detaylar...

Benzin ve motorin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatlarında Ramazan Bayramı öncesi yaşanan artış benzin fiyatlarına da yansımıştı. Peki Brent petrol fiyatlarınadaki değişim nedeniyle akaryakıt fiyatlarına indirim yapılacak mı? Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Motorine zam gelecek mi? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU 2022?

Benzin fiyatlarına, brent petrol fiyatının artması sebebiyle 29 Nisan’ı 30 Nisan gününe bağlayan gece yarısı 1 TL 33 kuruş zam gelmişti.
Söz konusu zammın ardından benzinin litre fiyatı İstanbul'da 19,01 liradan 20,34 liraya, Ankara'da ve İzmir'de 19,11 liradan 20,44 liraya yükseldi.
Twitter'da yapılan paylaşımlarda motorine indirim yapılacağı iddia edildi. NTV'nin aktardığı habere göre LPG otogaza yarından itibaren 98 kuruşluk bir indirim geliyor.
Akaryakıt fiyatlarında gece yarısından itibaren değişim söz konusu olacak. Benzine herhangi bir zam gelmeyecek.

İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİNİN LİTRESİ NE KADAR?

İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİNİN LİTRESİ NE KADAR?
İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.33 İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 22,02 TL
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Öğretmenlerin fotoğrafı tepki çekmişti! Karar verildi

Öğretmenlerin fotoğrafı tepki çekmişti! Karar verildi

Bankada iğrenç olay! Tuvaletlerde bulundu: Aylarca kadınları...

Bankada iğrenç olay! Tuvaletlerde bulundu: Aylarca kadınları...

TÜİK, Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

TÜİK, Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

Sigaraya yeni zam! 4 ayda tam 8 lira...

Sigaraya yeni zam! 4 ayda tam 8 lira...

Kira artış oranı 2022 Mayıs ayı için ne kadar oldu?

Kira artış oranı 2022 Mayıs ayı için ne kadar oldu?

Gram altın ve dolar fiyatı tahmini çok şaşırtacak…

Gram altın ve dolar fiyatı tahmini çok şaşırtacak…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Dereotlu kabak çorbası nasıl yapılır? Tüm püf noktalarıyla

Dereotlu kabak çorbası nasıl yapılır? Tüm püf noktalarıyla

Yarattığı etkiye inanamayacaksınız! Yapmanız gereken...

Yarattığı etkiye inanamayacaksınız! Yapmanız gereken...

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

“İkinci evim” dedi! Üstsüz paylaşımı olay oldu

“İkinci evim” dedi! Üstsüz paylaşımı olay oldu

Genç kızlara taş çıkarttı! Bikinisiyle eleştirilere cevap verdi

Genç kızlara taş çıkarttı! Bikinisiyle eleştirilere cevap verdi

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.