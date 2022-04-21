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BENZİN VE MOTORİN SON DAKİKA FİYATLARI 21 Nisan 2022! Bugün benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İndirim, zam var mı? İşte İstanbul, Ankara, İzmir fiyatları!

21.04.2022 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin ve motorin son dakika fiyatları, 21 Nisan 2022 Perşembe (bugün) gününün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. En son 16 Nisan Cumartesi günü motorinde 1,79 kuruşluk zam yapılmıştı. Peki Bugün LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatları ne kadar? İndirim, zam var mı? İşte 21 Nisan 2022 Perşembe gününün güncel benzin ve motorin fiyatları...

Benzin ve motorin son dakika fiyatları, araç sahibi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 21 Nisan 2022 Perşembe günü akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim yapılıp yapılmadığını öğrenmek isteyen kişiler internette araştırma yapmaya başladı. Bugün LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatları ne kadar? İndirim, zam var mı? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BENZİN VE MOTORİN GÜNCEL FİYAT LİSTESİ 21 Nisan 2022!

Otomoıbil sahipleri 16 Nisan Cumartesi günü motorinde 1,79 kuruşluk zam yapılmasının ardından 21 Nisan 2022 Perşembe günü akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirip yapılıp yapılmadığını öğrenmek için akaryakıt fiyatlarına ilişkin son gelişmeleri araştırıyor.

BUGÜN BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

BUGÜN BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
21 Nisan Perşembe günü brent petrol fiyatları 113 dolardan işlem görüyor. Akaryakıt fiyatları için bugün bir indirim veya zam açıklaması yapılmadı.

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM VAR MI, ZAM YAPILDI MI? 21 NİSAN 2022 PERŞEMBE

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM VAR MI, ZAM YAPILDI MI? 21 NİSAN 2022 PERŞEMBE
Akaryakıtta bugün indirim veya zam yapılmadı. İşte İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?
İstanbul'da benzin litre fiyatı 19,01 TL

İSTANBUL'DA MOTORİN NE KADAR?

İSTANBUL'DA MOTORİN NE KADAR?
İstanbul'da motorin litre fiyatı 20,18 TL
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Anahtar Kelimeler:
Ankara İstanbul İzmir
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