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Benzin ve motorin zamları sonrası merak ediliyordu: Akaryakıtta ‘öngörülemez petrol’ tarifesi: 9 kurum tek tek açıkladı

08.11.2022 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin ve motorin zamları gündemde kalırken akaryakıt fiyatları üzerinde etkili petrol fiyatları için 9 kurumun tahmini ortaya çıktı. Petrol piyasası Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında kafa karıştırıcı bir yer haline geldi. Piyasalar hangi yöne gideceğini seçemiyor. Küresel ekonomik yavaşlamanın yol açtığı talep tahribatı korkuları, arz kıtlığının gerçek tehdidiyle çelişiyor. Bu kapsamda analistler petrol piyasasının geleceği için ‘son derece belirsiz bir yer’ olacağı şeklinde yorumda bulunuyorlar.

Haziran ortasında varil başına 120 doların üzerine çıkan petrol fiyatları son birkaç ayda 100 doların altında kalmaya devam ediyor. Dün 99,56 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 97,92 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.31 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,35 azalarak 97,58 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 91,38 dolardan alıcı buldu.

PETROLDE KAFA KARIŞTIRAN FİYATLAMA

Çatışan arz-talep faktörleri, petrol fiyatı tahminlerindeki belirsizliği artırdı. Hem ABD'de hem de Avrupa'da petrol talebine zarar verebilecek durgunluk korkuları yoğunlaştı. Çin'deki ekonomik yavaşlamanın yanı sıra artan enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarını tekrar tekrar yükselten dünya merkez bankalarının eylemleri de emtia talebinin düşmesi ihtimalini artırdı. Ayrıca, Rusya'nın petrol ihracatına yönelik genişletilmiş yaptırımlar, dünyanın en büyük ikinci üreticisinden tedarik konusunda belirsizliğe yol açtı. Petrol fiyatlarını farklı yönlere çeken bu kadar çok faktör varken, petrol fiyatları 2022'nin geri kalanında rallisine ara mı verecek yoksa yeniden mi başlayacak?

İŞTE PETROL FİYATLARI İÇİN KURUMLARIN TAHMİNLERİ…

ABD'nin önde gelen bankalarından Bank of America, 2022 yılı için petrol fiyat tahminini 104,48 dolar olarak açıkladı. Dev banka 2023 petrol tahmini içinse varil başına 100 dolar olarak duyurdu.

ANZ Research analistleri ise petrol fiyatının 2022'de ortalama 113,80 dolar ve 2023'te 104,50 dolar olabileceğini ifade etti.

Fitch Solutions ise fiyatların bu yıl ortalama 100 dolar olacağını ve 2023'te 81 dolara geri çekileceğini tahmin etti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) petrol fiyatlarının 2022'de ortalama 95,74 dolar, 2023'te de 88,58 dolar olmasını bekliyor.

Trading Economics petrolün 2022 son çeyreğinde ortalama 88,58 dolardan işlem görmesini ve 12 aylık dönemde 99,87 dolara yükselebileceğini tahmin ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Petrol Akaryakıt

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