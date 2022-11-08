Benzin ve motorin zamları sonrası merak ediliyordu: Akaryakıtta ‘öngörülemez petrol’ tarifesi: 9 kurum tek tek açıkladı

Haziran ortasında varil başına 120 doların üzerine çıkan petrol fiyatları son birkaç ayda 100 doların altında kalmaya devam ediyor. Dün 99,56 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 97,92 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.31 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,35 azalarak 97,58 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 91,38 dolardan alıcı buldu.

PETROLDE KAFA KARIŞTIRAN FİYATLAMA

Çatışan arz-talep faktörleri, petrol fiyatı tahminlerindeki belirsizliği artırdı. Hem ABD'de hem de Avrupa'da petrol talebine zarar verebilecek durgunluk korkuları yoğunlaştı. Çin'deki ekonomik yavaşlamanın yanı sıra artan enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarını tekrar tekrar yükselten dünya merkez bankalarının eylemleri de emtia talebinin düşmesi ihtimalini artırdı. Ayrıca, Rusya'nın petrol ihracatına yönelik genişletilmiş yaptırımlar, dünyanın en büyük ikinci üreticisinden tedarik konusunda belirsizliğe yol açtı. Petrol fiyatlarını farklı yönlere çeken bu kadar çok faktör varken, petrol fiyatları 2022'nin geri kalanında rallisine ara mı verecek yoksa yeniden mi başlayacak?