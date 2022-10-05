BENZİNE ZAM! 5 Ekim benzin ne kadar? Motorin kaç TL? 5 Ekim 2022 güncel motorin ve benzin fiyatları!

Benzin ve motorine zam yapıldı. Araç sahipleri bu gelişmenin ardından İstanbul, Ankara, İzmir il il güncel akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, 5 Ekim benzin ne kadar? Motorin kaç TL? İşte 5 Ekim 2022 güncel motorin ve benzin fiyatları...

5 EKİM BENZİN NE KADAR?

Fed faiz kararı ve resesyon endişeleriyle 4 haftadır düşüşünü sürdüren brent petrol fiyatlarının ardından akaryakıt fiyatlarına indirim bekleniyordu.

Motorin ve benzin fiyatlarına indirim beklenirken araç sahiplerini üzen bir gelişme yaşandı. Benzin ve motorine zam geldi.

İSTANBUL'DE BENZİN VE MOTORİNİN FİYATI NE KADAR OLDU? Benzin: 19.86 TL



Motorin: 24.17 TL

ANKARA'DA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI Benzin: 19.99 TL



Motorin: 24.28 TL