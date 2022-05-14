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Bildiğiniz bütün süt fiyatlarını unutun! Bunun kilosu tam 10 bin lira...

14.05.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok hastalığın iyileşme sürecine yardımcı olan arı sütünün kilosu duyanları şaşkına çevirdi. Hücre yenileyici özelliği olan arı sütünün kilosu 10 bin liradan satılıyor. Yılda 100 kilo arı sütü üreten üretici taleplere ise yetişemiyor.

Çiçeklerin açmasıyla birlikte arıcılar arı sütü üretimine başladı. Nisan ayından Eylül ayına kadar sağımı yapılan arı sütünün hücre yenileyici özelliği bulunuyor. Çocukların büyümesinde birçok hastalığın iyileşme sürecine yardımcı olduğu için yoğun talep görüyor. Arı sütünü 4 gün tüketen işçi arılar 42 gün yaşarken, 7 gün tüketen kraliçe arı ise 7 yıla kadar yaşayabiliyor. Arı sütü pek çok aşamadan geçtikten sonra sağım yapılabiliyor.

Kovanlardan gram gram sağımı yapılıyor. Fabrikadaki işlerini bırakıp bu işe giren Mehmet Durgut ve Metin Kaya, yılda 100 kilo arı sütü üretmeyi başardı. Türkiye'de yılda 30 ton arı sütü tüketilirken üretim ise 3 ton, 27 tonluk açık ise yurt dışından karşılanıyor. 300 kovan arıdan yılda 100 kilo süt üreten arıcılar yurt içinden ve yurt dışından yoğun taleple gören ürünü kısa sürede satıyor.

Kilosu 10 bin liradan satılıyor...Siparişlere yetişemiyor

Arı sütünün yoğun talep gördüğünü ifade eden Mehmet Durgut şunları ifade etti:

Arı sütünün yoğun talep gördüğünü ifade eden Mehmet Durgut şunları ifade etti:
Arı sütü üretimimiz başladı. Biz 300 kovanla üretim yapıyoruz. Biz burada 3 aile olarak arı sütü üretiyoruz. Bu işe hobi olarak başladık. Fabrikada çalışırken biz eğitime gittik. Arı sütü üretimini öğrendik.
- Baştan kendimize kadar ürettik sonra talep gelemeye başlayınca üretimi çoğalttık. Sonra fabrikadaki işimizden ayrılıp bu işi yapmaya başladık. Bu yıl 100 kilo arı sütü almayı hedefliyoruz. Bu yıl sütün kilosunu 10 bin liradan satıyoruz.
- Arı sütünün hücre yenileme özelliği var çocukların gelişimine büyük katkı sağlıyor. Doğurganlık oranını arttırıyor.
- Ülkemizde yılda 30 ton arı sütü tüketiliyor. Üretim ise 3 ton 27 ton yurt dışından geliyor. Yurt dışından gelen ürünler çok kaliteli değil bu sebepten bizim ürettiğimiz ürünler çok talep görüyor.
- Çok güçlü bir ürün olduğu için vatandaşlar gram gram alıyor. Yurt içi ve yurt dışına gönderim yapıyoruz. Ürettiğimiz sütü yıl içinde bitiriyoruz. Çoğu talebi karşılayamıyoruz.
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