Bildiğiniz bütün süt fiyatlarını unutun! Bunun kilosu tam 10 bin lira...

Çiçeklerin açmasıyla birlikte arıcılar arı sütü üretimine başladı. Nisan ayından Eylül ayına kadar sağımı yapılan arı sütünün hücre yenileyici özelliği bulunuyor. Çocukların büyümesinde birçok hastalığın iyileşme sürecine yardımcı olduğu için yoğun talep görüyor. Arı sütünü 4 gün tüketen işçi arılar 42 gün yaşarken, 7 gün tüketen kraliçe arı ise 7 yıla kadar yaşayabiliyor. Arı sütü pek çok aşamadan geçtikten sonra sağım yapılabiliyor.

Kovanlardan gram gram sağımı yapılıyor. Fabrikadaki işlerini bırakıp bu işe giren Mehmet Durgut ve Metin Kaya, yılda 100 kilo arı sütü üretmeyi başardı. Türkiye'de yılda 30 ton arı sütü tüketilirken üretim ise 3 ton, 27 tonluk açık ise yurt dışından karşılanıyor. 300 kovan arıdan yılda 100 kilo süt üreten arıcılar yurt içinden ve yurt dışından yoğun taleple gören ürünü kısa sürede satıyor.