FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bildiğiniz tüm zamları unutun! Sezon açıldı fiyatlar aldı başını gitti: 1 gün için istenilen parayı daha önce duymadınız

Bildiğiniz tüm zamları unutun! Sezon açıldı fiyatlar aldı başını gitti: 1 gün için istenilen parayı daha önce duymadınız

25.04.2024 17:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıcaklıkların etkisini artırmasıyla gözler güneye çevrildi. Hazırlıklar tamamlandı artık işletmeler yeni müşterilerini bekliyor. Ancak fiyatlar geçen seneki fiyatları mumla aratacak cinsten. Turistlerin gözbebeği Bodrum'da evlerin fiyatı günlük 2 bin 500 liradan başlarken villaların fiyatı 1 milyon liraları gördü. İngilizler ve Arapların vazgeçilmezi villaların yoğunluk oranı ise şimdiden merak edilmeye başlandı.

Türkiye'nin ve dünyanın önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'da yaz sezonu başladı. Otellerin yanı sıra mayıs ve eylül aylarını da kapsayan tatil sezonunda kiralanan daire ve villalara talep arttı. Bu kapsamda geçen sezon günlük kira bedeli 1000 lira olan 2+1 dairelerin bu yıl günlük kirası 2 bin 500 liraya kadar çıkarken, villaların bu yıl günlük kirası ise 1 milyon liraya kadar yükseldi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa

VİLLA KİRALARI DUDAK UÇUKLATTI

Sezonda günlük kiralanan villa ve daireler için rezervasyonların devam ettiğini söyleyen TÜRSAB Bodrum Bölge Temsilcisi Mustafa Demir, "İnsanların ödedikleri para karşılığında ne hizmet beklediklerine göre fiyatlar değişiyor.

Standart 2+1 konaklamayla, kendine özel yüzme havuzu olan, denize sıfır olan veya büyük bir tesisin içerisindeki villa fiyatları arasında çok fark var. Sezonda konutlarda günlük kiralık bedeli 2 bin 500 liradan başlıyor, villalarda ise bu rakam 1 milyon liralara kadar çıkıyor" ifadelerini kullandı.

DOLULUK İSTENİLEN SEVİYEYE ULAŞMADI

DOLULUK İSTENİLEN SEVİYEYE ULAŞMADI

Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ev ve villa kiralayan kişiler otellerde olduğu gibi erken rezervasyon yapanlar değil. Villalardaki doluluk oranı tatmin edici orana ulaşmadı ve hala rezervasyon akışı devam ediyor.

Yurt dışından rezervasyonlar şubat, mart ve nisan ayı içerisinde oluyor. İç pazarda bu genelde son dakikaya kalıyor ve boş olan tesislerden yararlanıyorlar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Bodrum fiyat villa
En Çok Okunan Haberler
Lüks rezidansta müteahhit dehşeti! Estetisyen sevgilisini canice katletti: Ardından yaptığı ise kan dondurdu

Lüks rezidansta müteahhit dehşeti! Estetisyen sevgilisini canice katletti: Ardından yaptığı ise kan dondurdu

YRP'de istifa şoku! Seçimi kazanan belediye başkanı ile yollar ayrıldı

YRP'de istifa şoku! Seçimi kazanan belediye başkanı ile yollar ayrıldı

Mevduat faizleri için Merkez Bankası'ndan yeni karar! Faiz oranı yükseldi

Mevduat faizleri için Merkez Bankası'ndan yeni karar! Faiz oranı yükseldi

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı

Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası yorumu

Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası yorumu

Emekliye 5 bin TL ikramiye verecek!

Emekliye 5 bin TL ikramiye verecek!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.