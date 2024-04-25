Bildiğiniz tüm zamları unutun! Sezon açıldı fiyatlar aldı başını gitti: 1 gün için istenilen parayı daha önce duymadınız

Türkiye'nin ve dünyanın önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'da yaz sezonu başladı. Otellerin yanı sıra mayıs ve eylül aylarını da kapsayan tatil sezonunda kiralanan daire ve villalara talep arttı. Bu kapsamda geçen sezon günlük kira bedeli 1000 lira olan 2+1 dairelerin bu yıl günlük kirası 2 bin 500 liraya kadar çıkarken, villaların bu yıl günlük kirası ise 1 milyon liraya kadar yükseldi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

