Bildiğiniz tüm zamları unutun! Sezon açıldı fiyatlar aldı başını gitti: 1 gün için istenilen parayı daha önce duymadınız

Türkiye'nin ve dünyanın önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'da yaz sezonu başladı. Otellerin yanı sıra mayıs ve eylül aylarını da kapsayan tatil sezonunda kiralanan daire ve villalara talep arttı. Bu kapsamda geçen sezon günlük kira bedeli 1000 lira olan 2+1 dairelerin bu yıl günlük kirası 2 bin 500 liraya kadar çıkarken, villaların bu yıl günlük kirası ise 1 milyon liraya kadar yükseldi.
Sezonda günlük kiralanan villa ve daireler için rezervasyonların devam ettiğini söyleyen TÜRSAB Bodrum Bölge Temsilcisi Mustafa Demir, "İnsanların ödedikleri para karşılığında ne hizmet beklediklerine göre fiyatlar değişiyor.
Standart 2+1 konaklamayla, kendine özel yüzme havuzu olan, denize sıfır olan veya büyük bir tesisin içerisindeki villa fiyatları arasında çok fark var. Sezonda konutlarda günlük kiralık bedeli 2 bin 500 liradan başlıyor, villalarda ise bu rakam 1 milyon liralara kadar çıkıyor" ifadelerini kullandı.
Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ev ve villa kiralayan kişiler otellerde olduğu gibi erken rezervasyon yapanlar değil. Villalardaki doluluk oranı tatmin edici orana ulaşmadı ve hala rezervasyon akışı devam ediyor.
Yurt dışından rezervasyonlar şubat, mart ve nisan ayı içerisinde oluyor. İç pazarda bu genelde son dakikaya kalıyor ve boş olan tesislerden yararlanıyorlar.