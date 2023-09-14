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  4. BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimde? Akıllı baskül 245,00 TL, Elektrikli bisiklet 11.999 TL! 15 Eylül 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimde? Akıllı baskül 245,00 TL, Elektrikli bisiklet 11.999 TL! 15 Eylül 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu

14.09.2023 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BİM aktüel ürünler kataloğu sonbahara özel indirimler ile dikkat çekti. 14 Eylül 2023 Perşembe günü itibarıyla geçerli olacak olan BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan bilgilere göre elektrikli bisiklet 11.999 TL'den, akıllı baskül 245,00 TL'den satışa sunulacak. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimde? İşte detaylar...

BİM aktüel ürünler kataloğu 15 Eylül 2023 Cuma günü öncesi arama motorlarında sorgulanıyor. sonbaharın son sıcak günlerinde dışarıda keyifli vakit geçirmek isteyenler için sunulan indirimli ürünler BİM aktüel ürünler kataloğunda yer aldı. İşte 15 Eylül 2023 Cuma gününe ilişkin BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! 15 EYLÜL 2023

Katlanabilir elektrikli bisiklet 16.999 TL

Katlanabilir elektrikli bisiklet 11.999 TL

55 İnç UHD Smart TV 9.999 TL

Elektrikli vakumlu siyah nokta temizleyici 199 TL

Led şarjlı ayna 99 TL

Set üstü bulaşık makinesi 5.999,00 TL

Ayaklı cam çay bardağı 129 TL

Cam şekerlik 49,50 TL

Cam büyük servis tabağı 99 TL

Beyaz cam ankastre set 5.699 TL

Çelik termos 179 TL

Kol saati ve bnileklik seti 179 TL

Şal 44,50 TL

Blok Seti 69 TL

Temizlik seti 109 TL

Banyo seti 199 TL

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