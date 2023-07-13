FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. BİM'den kaçırılmayacak fırsat! Robot süpürge 11.499 TL, elektrikli bisiklet 10,999 TL! BİM 14 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

BİM'den kaçırılmayacak fırsat! Robot süpürge 11.499 TL, elektrikli bisiklet 10,999 TL! BİM 14 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

13.07.2023 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BİM 14 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. alı ve Cuma günleri indirimli ürünlerin yayımlandığı katalogda 11.499 TL'lik robot süpürge ile 10,999 TL'lik katlanabilir elektrikli bisiklet dikkat çekti. Peki, BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte, indirimli ürünler ve 14 Temmuz 2023 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM 14 Temmuz aktüel ürünler kataloğu, Cuma günü öncesi vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. İndirimli ürünleri kaçırmak istemeyen kişiler incelemelere başladı. Bu cuma son günlerin favorisi katlanabilir elektrikli bisiklet katalogda yerini aldı. BİM aktüel ürünler kataloğuna haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 14 Temmuz 2023 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 14 TEMMUZ 2023

  • Katlanabilir elektrikli bisiklet 10.999,00 TL
  • Kickscootter 11.999,00 TL
  • 65 inch Anroid LED TV 9.999 TL
  • 58 inch UHD android LED TV 7.999 TL
  • Robot süpürge 11.499,00 TL
  • 5.5 litre dijital yağsız fritöz 2.099,00 TL
  • Akıllı saat 179,00 TL
  • Çift kişilik lastikli çarşaf 149,00 TL
  • Oyuncak motosiklet 59,00 TL
  • Askılı elbise 59,00 TL
  • Şeffaf kapaklı 1800 cc sürahi 65,00 TL
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
bim aktüel katalog bim aktüel kataloğu bim aktüel ürünler bim aktüel ürünler katalogu

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Dünya bu animasyonu konuşuyor! Patlama anına yoğun ilgi gösterildi

Dünya bu animasyonu konuşuyor! Patlama anına yoğun ilgi gösterildi

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Sevgilisinin aldattığını öğrendi! İntikamı sosyal medyada olay oldu

Sevgilisinin aldattığını öğrendi! İntikamı sosyal medyada olay oldu

Kiraladığı eve geri gelince karşılaştığı manzaraya inanamadı

Kiraladığı eve geri gelince karşılaştığı manzaraya inanamadı

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.