BİM'den kaçırılmayacak fırsat! Robot süpürge 11.499 TL, elektrikli bisiklet 10,999 TL! BİM 14 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

BİM 14 Temmuz aktüel ürünler kataloğu, Cuma günü öncesi vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. İndirimli ürünleri kaçırmak istemeyen kişiler incelemelere başladı. Bu cuma son günlerin favorisi katlanabilir elektrikli bisiklet katalogda yerini aldı. BİM aktüel ürünler kataloğuna haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 14 Temmuz 2023 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu...
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 14 TEMMUZ 2023
- Katlanabilir elektrikli bisiklet 10.999,00 TL
- Kickscootter 11.999,00 TL
- 65 inch Anroid LED TV 9.999 TL
- 58 inch UHD android LED TV 7.999 TL
- Robot süpürge 11.499,00 TL
- 5.5 litre dijital yağsız fritöz 2.099,00 TL
- Akıllı saat 179,00 TL
- Çift kişilik lastikli çarşaf 149,00 TL
- Oyuncak motosiklet 59,00 TL
- Askılı elbise 59,00 TL
- Şeffaf kapaklı 1800 cc sürahi 65,00 TL