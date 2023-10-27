BİM'den pastırma sıcaklarına özel fırsat! Olta seti 499 TL, balıkçı çantası 179 TL! 27 Ekim 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. BİM aktüel ürünler kataloğuna göre bugün Olta seti 499 TL, balıkçı çantası 179 TL'ye raflarda yerini aldı. İşte 27 Ekim 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu...
55 İNÇ UHD SMART TV (9.399 TL)
43 İNÇ FHD ANDROID TV (5.599 TL)
Notebook 7N4W2AA (12.999 TL)
Yazıcı (5.299 TL)
Olta Seti (499 TL)
Olta Sehpası (179 TL)
Balıkçı Çantası (179 TL)
Dikiş ve Örgü Ürünleri (14,50 TL)
Dikiş Seti (89,90 TL)
Battaniye Çift Kişilik Battaniye (175 TL)
Fermuarlı Polar Yelek (119 TL)
Desenli Tek Kişilik Yorgan (299 TL)
Oyuncak Veteriner Dükkanı (99 TL)
Oyuncak İtfaiye Aracı (99 TL)
Ayaklı Patisserie Tabak (129 TL)
Büyük Oval Kase (119 TL)