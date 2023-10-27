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  4. BİM'den pastırma sıcaklarına özel fırsat! Olta seti 499 TL, balıkçı çantası 179 TL! 27 Ekim 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM'den pastırma sıcaklarına özel fırsat! Olta seti 499 TL, balıkçı çantası 179 TL! 27 Ekim 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu

27.10.2023 09:18 | Son Güncelleme:
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BİM aktüel ürünler kataloğu bugün (27 Ekim 2023 Cuma) haftanın indirime giren ürünlerini incelemek isteyen vatandaşlar tarafından inceleniyor. Olta seti 499 TL, balıkçı çantası 179 TL'ye satışa sunuldu. Katalogda pastırma sıcaklarına özel fırsatlar yer aldı. Peki, BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler indirimde? İşte, 27 Ekim 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM aktüel ürünler kataloğu günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. BİM aktüel ürünler kataloğuna göre bugün Olta seti 499 TL, balıkçı çantası 179 TL'ye raflarda yerini aldı. İşte 27 Ekim 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu...


Canlı Borsa

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! (27 EKİM 2023 CUMA)

55 İNÇ UHD SMART TV (9.399 TL)

43 İNÇ FHD ANDROID TV (5.599 TL)

Notebook 7N4W2AA (12.999 TL)

Yazıcı (5.299 TL)

Olta Seti (499 TL)

Olta Sehpası (179 TL)

Balıkçı Çantası (179 TL)

Dikiş ve Örgü Ürünleri (14,50 TL)

Dikiş Seti (89,90 TL)

Battaniye Çift Kişilik Battaniye (175 TL)

Fermuarlı Polar Yelek (119 TL)

Desenli Tek Kişilik Yorgan (299 TL)

Oyuncak Veteriner Dükkanı (99 TL)

Oyuncak İtfaiye Aracı (99 TL)

Ayaklı Patisserie Tabak (129 TL)

Büyük Oval Kase (119 TL)

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