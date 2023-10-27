BİM'den pastırma sıcaklarına özel fırsat! Olta seti 499 TL, balıkçı çantası 179 TL! 27 Ekim 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. BİM aktüel ürünler kataloğuna göre bugün Olta seti 499 TL, balıkçı çantası 179 TL'ye raflarda yerini aldı. İşte 27 Ekim 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu...



