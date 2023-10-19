BİM'den sonbahar fırsatı! Dilimli radyatör 1.499 TL, çift yönlü ısıtıcı 599 TL! 20 Ekim 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel kataloğu 20 Ekim Cuma günü öncesi vatandaşların gündeminde yer aldı. BİM marketlerine haftalık olarak farklı kategorilerde aktüel ürünler gelmeye devam ediyor. Marketlerde fanlı ısıtıcı 329 TL, mini quartz ısıtıcı 279.00 TL, dilimli radyatör 1.499 TL, çift yönlü ısıtıcı ise 599 TL'ye satışa sunulacak. 20 Ekim 2023 Cuma gününün BİM aktüel ürünler kataloğuna haberimizden ulaşabilirsiniz...
43" FHD Android Tv 5.799 TL, Şarjlı Dik Süpürge 5.999 TL, 5 Raflı Kitaplık 699 TL
Dilimli Radyatör 1.499 TL, Çift Yönlü Isıtıcı 599 TL, Fanlı Isıtıcı 329 TL, Mini Quartz Isıtıcı 279 TL
Cam Dondurma/Tatlı Kasesi 6'lı 99 TL, Kapaklı Düzenleyici 27,50 TL
Erkek Mont 699 TL, Erkek Sweatshirt 269 TL, Kadın Eşarp 34,50 TL, Kadın Termal Çorap 79 TL
Banyo Oyuncakları 59 TL, Böcek Arabalar 2'li 29,50 TL