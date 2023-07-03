BİM'den yaz fırsatı! Elektrikli bisiklet 11.499 TL, kickscooter 16.499 TL! 4-7 Temmuz 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu yaza aylarına özel indirimleri ile dikkat çekti. Bu cuma son günlerin favorisi elektrikli bisiklet ve scooter modelleri BİM marketlerde yerini alacak. BİM aktüel ürünler kataloğuna haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 4- 7 Temmuz 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu...