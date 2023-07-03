FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. BİM'den yaz fırsatı! Elektrikli bisiklet 11.499 TL, kickscooter 16.499 TL! 4-7 Temmuz 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM'den yaz fırsatı! Elektrikli bisiklet 11.499 TL, kickscooter 16.499 TL! 4-7 Temmuz 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu

03.07.2023 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BİM yaz aylarına özel ürünleri satışa çıkardı. Salı ve Cuma günleri indirimli ürünlerin yayımlandığı katalogda Elektrikli bisiklet 11.499 TL, kickscooter 16.499 TL'lik fiyatıyla dikkat çekti. Peki, 4 - 7 Temmuz 2023 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte, BİM aktüel ürünler kataloğunda yayımlanan bilgilere göre indirimli ürünler…

BİM aktüel ürünler kataloğu yaza aylarına özel indirimleri ile dikkat çekti. Bu cuma son günlerin favorisi elektrikli bisiklet ve scooter modelleri BİM marketlerde yerini alacak. BİM aktüel ürünler kataloğuna haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 4- 7 Temmuz 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (4-7 TEMMYZ 2023)

İzmir Bombası 220 g (17,50 TL),

Kabuklu Ceviz 1000 g (65 TL),

Fındık Kreması 720 g (39,50 TL)

Metal Ayna (119 TL),

Metal Fotoğraf Çerçevesi (69,50 TL),

Desenli Seyahat Çantası (99 TL)

7 TEMMUZ BİM AKTÜEL KATALOĞU

7 TEMMUZ BİM AKTÜEL KATALOĞU

Kickscooter T8 (16,499 TL),

Elektrikli Bisiklet BN5 Pro (11.499 TL)

26 Jant Ön Amortisörlü Dağ Bisikleti (2.099 TL)

Katlanır Tekstil Şezlong (149 TL)

Gölgelikli Salıncak (3,950 TL)

Katlanabilir Salıncak (2.999 TL)

Kısa Kollu Gömlek Erkek (99 TL)

Çok Amaçlı Yatak Örtüsü 160x220 cm (169 TL)

Çok Amaçlı Yatak Örtüsü 200x220 cm (199 TL)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
bim aktüel ürünler bim aktüel ürünler katalogu bim aktüel ürünleri

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de makas terörü 5 kişiyi katletti! Son sözü bu olmuş

İzmir'de makas terörü 5 kişiyi katletti! Son sözü bu olmuş

Satış sözleşmelerinde yeni dönem yarın başlıyor!

Satış sözleşmelerinde yeni dönem yarın başlıyor!

Emekli memur maaş zammı senaryosunda ‘7 bin TL’ detayı!

Emekli memur maaş zammı senaryosunda ‘7 bin TL’ detayı!

Arda'yı Barça kaptı! İşte anlaşma şartları...

Arda'yı Barça kaptı! İşte anlaşma şartları...

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çamaşırlarını yıkarken cebinden çıktı! Hayatını tamamen değiştirdi

Çamaşırlarını yıkarken cebinden çıktı! Hayatını tamamen değiştirdi

Hem spor hem klasik! Tommy Hilfiger şapkada 120 TL indirim

Hem spor hem klasik! Tommy Hilfiger şapkada 120 TL indirim

Sadece bisikletle yanından geçti! Eli bir anda davul gibi şişti...

Sadece bisikletle yanından geçti! Eli bir anda davul gibi şişti...

Sahilde kilitli kasa buldu! İçinden çıkana inanamadı

Sahilde kilitli kasa buldu! İçinden çıkana inanamadı

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.