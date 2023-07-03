BİM'den yaz fırsatı! Elektrikli bisiklet 11.499 TL, kickscooter 16.499 TL! 4-7 Temmuz 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu yaza aylarına özel indirimleri ile dikkat çekti. Bu cuma son günlerin favorisi elektrikli bisiklet ve scooter modelleri BİM marketlerde yerini alacak. BİM aktüel ürünler kataloğuna haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 4- 7 Temmuz 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu...
İzmir Bombası 220 g (17,50 TL),
Kabuklu Ceviz 1000 g (65 TL),
Fındık Kreması 720 g (39,50 TL)
Metal Ayna (119 TL),
Metal Fotoğraf Çerçevesi (69,50 TL),
Desenli Seyahat Çantası (99 TL)
Kickscooter T8 (16,499 TL),
Elektrikli Bisiklet BN5 Pro (11.499 TL)
26 Jant Ön Amortisörlü Dağ Bisikleti (2.099 TL)
Katlanır Tekstil Şezlong (149 TL)
Gölgelikli Salıncak (3,950 TL)
Katlanabilir Salıncak (2.999 TL)
Kısa Kollu Gömlek Erkek (99 TL)
Çok Amaçlı Yatak Örtüsü 160x220 cm (169 TL)
Çok Amaçlı Yatak Örtüsü 200x220 cm (199 TL)