A101'e elektrikli motorlu bisiklet geliyor! 3 Eylül 2026 A101 kataloğu

Bu hafta A101 raflarında teknoloji, ev yaşamı ve ulaşım kategorilerinde çeşitli ürünler var! Onvo, Hi-Level ve JVC televizyonlar, SEG buzdolabı ve çamaşır makineleri ile ev teknolojileri öne çıkıyor. Mutfakta English Home, Homend ve Sinbo küçük ev aletleri dikkat çekerken; Volta ve Ola markalı elektrikli motosiklet ve bisikletler de yer alıyor. Ayrıca çocuk oyuncakları, okul-beslenme gereçleri, mutfak züccaciye ürünleri ve Hummel giyim çeşitleri de geliyor!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Haftanın gıda fırsatları

Onvo 65" frameless 4k UHD google QLED TV 28,999 TL

Hi-Level 32" frameless HD ready android 14 smart QLED TV 8,999 TL

JVC 55" 4k ultra HD smart TV 19,999 TL

Canon çok fonksiyonlu yazıcı 2,399 TL

Philips LED ampul 8 W 79,50 TL

Thull retro hoparlör 999 TL

Piranha 30 W PD+USB hızlı şarj aleti 329 TL

Piranha 48 W araç çakmaklık hızlı şarj aleti 159 TL

SEG bulaşık makinesi 16,999 TL

SEG çamaşır makinesi 19,999 TL

SEG no-frost buzdolabı 27,999 TL

English Home tost makinesi 2,399 TL

English Home türk kahvesi makinesi 1,399 TL

Homend çay makinesi 1,799 TL

Sinbo multi blender set 1,799 TL

English Home çubuk blender 799 TL

Sinbo saç kurutma makinesi 699 TL

Samsung cyclone süpürge 4,999 TL

Singer dikiş makinesi 5,999 TL

Volta GPX DEMON GR250R motosiklet 179,990 TL

Apec üç tekerlekli elektrikli moped 49,990 TL

Volta VSM elektrikli bisiklet 22,990 TL

Volta VB5 elektrikli bisiklet 29,990 TL

Ola katlanabilir elektrikli bisiklet (EFB7 adventure) 26,990 TL

Ola katlanabilir elektrikli bisiklet (EFB5 sport) 26,990 TL

Weigo projeksiyonlu çizim ve eğitim masası 749 TL

Oyuncak ışıklı sesli traktör 279 TL

Oyuncak zıp zıp kafalar 59,50 TL

Ülkeler ve kültürler kitap çeşitleri 319 TL

Manyetik hikaye kitapları 189 TL

Mıknatıslı yapboz 189 TL

Zeka kartları 119 TL

Pipetli matara 89,50 TL

Dikdörtgen beslenme kutusu 69,50 TL

Kare beslenme kutusu 69,50 TL

Atıştırmalık kaplı beslenme kutusu 139 TL

Çok amaçlı organizer kutu 29,50 TL

Keramika seramik pasta tabağı 89,50 TL

Keramika seramik kase 69,50 TL

Kesser tek fiyat bıçak çeşitleri 79,50 TL

Luminarc opal kase / tabak çeşitleri 84,50 TL

Mücevher rendeli metal kase seti 899 TL

22 parça kutulu piknik seti 349 TL

Hummel erkek eşofman altı 599 TL

Hummel erkek eşofman altı 599 TL

Hummel kadın eşofman altı 599 TL

Hummel erkek kapüşonlu fermuarlı sweatshirt 649 TL

Hummel kadın kapüşonlu fermuarlı sweatshirt 649 TL

Pötikare masa örtüsü 179 TL

Ekose masa örtüsü 89,50 TL

Koltuk örtüsü 199 TL

Yastık kılıfı 2'li 79,50 TL

Brillant çift kişilik pike 499 TL

Brillant tek kişilik pike 399 TL

Bu içerik 28 Ağustos 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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