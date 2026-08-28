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A101'e elektrikli motorlu bisiklet geliyor! 3 Eylül 2026 A101 kataloğu
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A101'e elektrikli motorlu bisiklet geliyor! 3 Eylül 2026 A101 kataloğu

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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A101'de bu hafta hangi fırsatlar var? 3 Eylül Perşembe tarihli güncel A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101 market indirimlerinde TV'lerden SEG beyaz eşyalara, küçük ev aletlerinden Volta elektrikli motor ve bisikletlere pek çok fırsatlar sizi bekliyor. A101 katalog bu hafta sunulan tüm broşür fiyatlarını A101 online üzerinden de keşfedebilirsiniz. Güncel A101 katalog ürünlerini kaçırmamak için A101 bu hafta indirim listemizi gözden geçirin!

Bu hafta A101 raflarında teknoloji, ev yaşamı ve ulaşım kategorilerinde çeşitli ürünler var! Onvo, Hi-Level ve JVC televizyonlar, SEG buzdolabı ve çamaşır makineleri ile ev teknolojileri öne çıkıyor. Mutfakta English Home, Homend ve Sinbo küçük ev aletleri dikkat çekerken; Volta ve Ola markalı elektrikli motosiklet ve bisikletler de yer alıyor. Ayrıca çocuk oyuncakları, okul-beslenme gereçleri, mutfak züccaciye ürünleri ve Hummel giyim çeşitleri de geliyor!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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A101 e elektrikli motorlu bisiklet geliyor! 3 Eylül 2026 A101 kataloğu 3

  • Hi-Level 32" frameless HD ready android 14 smart QLED TV 8,999 TL
  • JVC 55" 4k ultra HD smart TV 19,999 TL
  • Canon çok fonksiyonlu yazıcı 2,399 TL
  • Philips LED ampul 8 W 79,50 TL
  • Thull retro hoparlör 999 TL
  • Piranha 30 W PD+USB hızlı şarj aleti 329 TL
  • Piranha 48 W araç çakmaklık hızlı şarj aleti 159 TL

SEG bulaşık makinesi 16,999 TL

A101 e elektrikli motorlu bisiklet geliyor! 3 Eylül 2026 A101 kataloğu 4

  • SEG çamaşır makinesi 19,999 TL
  • SEG no-frost buzdolabı 27,999 TL

English Home tost makinesi 2,399 TL

A101 e elektrikli motorlu bisiklet geliyor! 3 Eylül 2026 A101 kataloğu 5

  • English Home türk kahvesi makinesi 1,399 TL
  • Homend çay makinesi 1,799 TL
  • Sinbo multi blender set 1,799 TL
  • English Home çubuk blender 799 TL
  • Sinbo saç kurutma makinesi 699 TL
  • Samsung cyclone süpürge 4,999 TL
  • Singer dikiş makinesi 5,999 TL

Volta GPX DEMON GR250R motosiklet 179,990 TL

A101 e elektrikli motorlu bisiklet geliyor! 3 Eylül 2026 A101 kataloğu 6

Apec üç tekerlekli elektrikli moped 49,990 TL
Volta VSM elektrikli bisiklet 22,990 TL
Volta VB5 elektrikli bisiklet 29,990 TL

Ola katlanabilir elektrikli bisiklet (EFB7 adventure) 26,990 TL

A101 e elektrikli motorlu bisiklet geliyor! 3 Eylül 2026 A101 kataloğu 7

  • Ola katlanabilir elektrikli bisiklet (EFB5 sport) 26,990 TL
  • Weigo projeksiyonlu çizim ve eğitim masası 749 TL
  • Oyuncak ışıklı sesli traktör 279 TL
  • Oyuncak zıp zıp kafalar 59,50 TL
  • Ülkeler ve kültürler kitap çeşitleri 319 TL
  • Manyetik hikaye kitapları 189 TL
  • Mıknatıslı yapboz 189 TL
  • Zeka kartları 119 TL

Pipetli matara 89,50 TL

A101 e elektrikli motorlu bisiklet geliyor! 3 Eylül 2026 A101 kataloğu 8

  • Dikdörtgen beslenme kutusu 69,50 TL
  • Kare beslenme kutusu 69,50 TL
  • Atıştırmalık kaplı beslenme kutusu 139 TL
  • Çok amaçlı organizer kutu 29,50 TL
  • Keramika seramik pasta tabağı 89,50 TL
  • Keramika seramik kase 69,50 TL
  • Kesser tek fiyat bıçak çeşitleri 79,50 TL
  • Luminarc opal kase / tabak çeşitleri 84,50 TL
  • Mücevher rendeli metal kase seti 899 TL
  • 22 parça kutulu piknik seti 349 TL

Hummel erkek eşofman altı 599 TL

A101 e elektrikli motorlu bisiklet geliyor! 3 Eylül 2026 A101 kataloğu 9

  • Hummel erkek eşofman altı 599 TL
  • Hummel kadın eşofman altı 599 TL
  • Hummel erkek kapüşonlu fermuarlı sweatshirt 649 TL
  • Hummel kadın kapüşonlu fermuarlı sweatshirt 649 TL
  • Pötikare masa örtüsü 179 TL
  • Ekose masa örtüsü 89,50 TL
  • Koltuk örtüsü 199 TL
  • Yastık kılıfı 2'li 79,50 TL
  • Brillant çift kişilik pike 499 TL
  • Brillant tek kişilik pike 399 TL

Bu içerik 28 Ağustos 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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