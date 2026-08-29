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Süresiz nafakada dönemi sona eriyor!

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sonrası düğmeye basılan 13. Yargı Paketi ile süresiz nafaka uygulaması sona erdirilerek evlilik süresi ve ekonomik durum bazlı yeni bir model getiriliyor. İşte detaylar...

Süresiz nafakada dönemi sona eriyor!
Cansu Çamcı

Adalet Bakanlığı ile AKP’nin hukukçu kurmayları, 13’üncü Yargı Paketi kapsamında süresiz nafakaya ilişkin yeni bir düzenleme için çalışma başlattı.

Meclis’in açılmasıyla gündeme gelmesi beklenen düzenlemeyle süresiz nafaka uygulamasına son verilmesi planlanıyor. Nafakanın süresi ise hâkimin takdirinde olacak.

NAFAKANIN SÜRESİNİ HÂKİM BELİRLEYECEK

Taslağa göre nafaka süresinin belirlenmesinde tarafların ekonomik durumları, boşanmadaki kusur oranları ve evliliğin süresi dikkate alınacak. Kadının çalışamayacak durumda olması ve başka bir gelirinin bulunmaması halinde hâkim, uzun süreli nafaka ödenmesine karar verebilecek.

BOŞANMA DAVALARI 2-3 AYDA TAMAMLANABİLECEK

Yargı paketinde boşanma davaları ile nafaka, velayet ve mal paylaşımı davalarının birbirinden ayrılmasına yönelik düzenleme de yer alacak. Buna göre boşanma davalarının 2-3 ay içinde sonuçlandırılması, velayet, nafaka ve mal paylaşımı davalarının ise ayrı yürütülmesi öngörülüyor.

Düzenlemeyle, bu konular nedeniyle yıllarca süren çekişmeli boşanma davalarının hızlandırılması ve tarafların uzun yargılama süreçlerinin ekonomik ve psikolojik yükünden kurtarılması hedefleniyor.

Süresiz nafakada dönemi sona eriyor! 1

MAL PAYLAŞIMINDA SÜRE 5 YILA İNİYOR

Taslakta, boşanma kararının kesinleşmesinin ardından mal paylaşımı davası açılması için öngörülen 10 yıllık sürenin 5 yıla indirilmesi de planlanıyor. Bu süre içinde dava açılmaması halinde mal paylaşımı talebinde bulunulamayacak.

SOSYAL MEDYAYA KİMLİK DOĞRULAMA

Ekim ayında gündeme gelmesi beklenen pakette sosyal medya kullanımına ilişkin yeni düzenlemeler de bulunuyor. Sahte hesapların önüne geçilmesi amacıyla sosyal medya platformlarına kimlik doğrulama sistemi kurma zorunluluğu getirilmesi planlanıyor.

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre,düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından 3 aylık geçiş süreci uygulanacak ve doğrulama yapılmayan sahte hesapların kapatılması öngörülecek. Mahkemeler, suç işlendiği değerlendirilen durumlarda kullanıcıların kimlik bilgilerini Siber Güvenlik Başkanlığından talep edebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
evlilik anayasa mahkemesi başkanı
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