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Bir ilde ekmek fiyatı 2 liraya düştü! 'Maliyetler kurtarmıyor ama...' Firmadan şaşırtan gerekçe

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
21.04.2024 07:55
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Sivas’ta bir ekmek üreticisi ilde sattıkları ekmeğin fiyatını 2 liraya düşürdü. Bir ekmeğin maliyetinin 5 lira olduğunu belirten firma yetkilisi denetimlerin yetersizliğine dikkat çekmek amacıyla fiyatları indirdiklerini söyledi.

Sivas’ta somun ekmeği üreten bazı fırınların hijyen ve kaliteden uzak ucuz ekmek satması tepkilere neden oldu. Bu duruma tepki göstermek isteyen bir firma denetimlerin yetersiz olduğunu ileri sürerek 200 gram somun ekmeğin fiyatını 2 liraya kadar düşürdü. İlde 7.5 liraya satılan somun ekmeği kimi firmalar 5 liraya satıyor.

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TEMEL AMAÇ HİJYEN KONUSU"

TEMEL AMAÇ HİJYEN KONUSU"

Firmanın Halka İlişkiler Müdürü Murat Eken, ekmeği iki liradan satmalarının temel amacının hijyen konusu olduğunu söyledi.

Eken, “Normalde Sivas'ta belli sayıda fırıncılar var. Şu anda ekmeğin normal maliyeti beş liranın çok üzerinde. Ekmeği 2 liraya satmamızın temel amacı hijyen konusu." dedi.

Eken, "Gerektiği şekilde fırınlar denetlenmiş olsa, gerektiği şekilde hijyen kurallarına uyulmuş olsa, sigortayla alakalı gerçek anlamda denetimler yapılmış olsa emin olun herkes ekmeğin gerçek değerine ulaşmış olabilir. Bizim buradaki amacımız tepki amaçlı. Biz de biliyoruz ki ekmeğin maliyeti normalde beş liranın üzerinde. Şu anda örnek veriyorum. 10 tane eleman çalıştırıp 3'ünü sigortalı çalıştıranlar da var. Ruhsatı olmadan imalat yapan fırınlar da var” diye konuştu.

Eken, fırınların gerçek anlamda denetilmesini istediklerinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

“Tek istediğimiz bunlara gerçek anlamda denetim yapılması. Çünkü bugün marketlerin altında açılmış olan fırınlar var. Bunların denetilmesini istiyoruz. "

"KİMSEYLE ALIP VEREMEDİĞİMİZ YOK"

"KİMSEYLE ALIP VEREMEDİĞİMİZ YOK"

"Ama şu anki maliyetler gerçekten kurtarmıyor. Bizim istediğimiz, gerçekten denetim yapılsın ve bu denetim üzerine de halkımız sağlıklı ekmek yesin. Onun harici kimseyle bir alıp veremediğimiz yoktur."

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Sivas ekmek fiyatları indirim denetim ekmek hijyen
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