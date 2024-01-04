FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bir Konya bir Ankara bir de Trabzon! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 3 isim kaldı! Zam maratonu bitti sırada yerel seçim var

Bir Konya bir Ankara bir de Trabzon! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 3 isim kaldı! Zam maratonu bitti sırada yerel seçim var

04.01.2024 09:33 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücretin ardından memur ve emekli zammının da belirlenmesinden sonra siyasetin nabzı yine yerel seçime doğru evrildi! Özellikle AK Parti'nin İstanbul ve Ankara adaylarının kim olacağı büyük bir merak konusu. 31 Mart'taki yerel seçimler öncesinde CHP, mevcut belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile yola devam dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki isim sayısı ise üçe indi. İşte AK Parti'nin İstanbul adayı olması beklenen üç isim.

Ankara'dan gelen son bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında İstanbul için üç aday kaldı! Temayül yoklamalarının ardından önce büyükşehirler daha sonra da ilçelerin adaylarını belirlemesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul ve Ankara için son bir kez daha MHP lideri Bahçeli ile görüşmesi bekleniyor.

Dün akşam basın mensuplarına açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, adayların iki takvimde açıklayacaklarını belirtirken bu Pazar gününü ve 15 Ocak tarihini işaret etti. Pazar günü İstanbul adayının da açıklanması bekleniyor. Kritik açıklama Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak.


Keşfet

Zam ve maaş maratonu bitti şimdi tüm gözler İstanbul adayında! Pazar günü için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 3 isim kaldı! Bir Konya bir Ankara bir de Trabzon...

Asgari ücretin belirlenmesi enflasyonun açıklanmasından sonra siyasetin nabzı yine yerel seçime doğru evrildi! Özellikle AK Parti'nin İstanbul ve Ankara adaylarının kim olacağı büyük bir merak konusu. 31 Mart'taki yerel seçimler öncesinde CHP, mevcut bele

İSTANBUL ADAYLIĞI İÇİN SON VİRAJ!

2019'daki yerel seçimlerde İstanbul'un yönetimini CHP'ye kaptıran AK Parti'de tüm hesaplar İstanbul'u geri almak üzerine yapıldı. Adaylık için süreç uzun süredir devam ediyor. Son viraja girilirken, AK Parti'nin İstanbul adayının ya Mehmet Ergün Turan ya Murat Kurum ya da Ali Yerlikaya olması bekleniyor!

YA ERGÜN TURAN YA MURAT KURUM YA ALİ YERLİKAYA!

Ergün Turan, 2019 yılındaki yerel seçimlerde Fatih ilçesinde oyların %53.03'ünü kalarak belediye başkanı seçilmişti. Turan, toplamda 113 bin oy almıştı.

TRABZONLU OLMASI DİKKAT ÇEKİYOR

Mehmet Ergün Turan'ın aslen Trabzonlu olması dikkat çekiyor. Turan, 2014 ile 2018 yılları arasında TOKİ başkanlığı da yapmıştı. İsmi geçen iki adaydan biri olan Mehmet Ergün Turan, mevcutta Fatih belediye başkanı olarak görev yapıyor.

1. BÖLGE 1. SIRA ADAYI YAPILMIŞTI

Bakanlığı dönemindeki TOKİ hamleleri ve deprem bölgesindeki çalışmalarıyla dikkat çeken Murat Kurum da İstanbul için çok güçlü bir aday! Çevre ve Şehircilik eski bakanı Murat Kurum, 4 Haziran 2023'te görevi Mehmet Özhaseki'ye devretmişti.

Murat Kurum da 2006-2008 yılları arasında TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürü olarak görev yapmıştı. Murat Kurum ayrıca, 2009'dan 2018'e kadar Emlat Konut genel müdürlüğü görevindeydi.

Murat Kurum ayrıca Mayıs'taki genel seçimlerde AK Parti'nin 1. bölge 1. sıra milletvekili adayıydı.

ALİ YERLİKAYA VEKALETEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPMIŞTI

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yerine geldikten sonra kamuoyunda ses getirecek operasyonlara imza atan Ali Yerlikaya, 7 Mayıs 2019 ile 27 Haziran 2019 arasında vekaleten İstanbuş Büyükşehir Belediye Başkanlığı da yapmıştı.

Ali Yerlikaya, vali olarak da Şırnak'ta, Ağrı'da, Tekirdağ'da, Gaziantep'te ve İstanbul'da görev yapmıştı. Ali Yerlikaya'nın İstanbul adaylığı noktasında geçtiğimiz hafta AK Parti genel merkeze giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü de aktarılmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
seçim sonuçları İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Murat Kurum Ali Yerlikaya Mehmet Ergün Turan
En Çok Okunan Haberler
Telefon ekranı görüntülendi! ‘Torpil’ iddiaları gündem yarattı! AK Partili Çelebi’den açıklama geldi...

Telefon ekranı görüntülendi! ‘Torpil’ iddiaları gündem yarattı! AK Partili Çelebi’den açıklama geldi...

Bir ay sonra maaşlar artacak! Emekliye ek zam iddiası

Bir ay sonra maaşlar artacak! Emekliye ek zam iddiası

Seçmen listeleri askıya çıktı, seçime girecek partiler kesinleşti!

Seçmen listeleri askıya çıktı, seçime girecek partiler kesinleşti!

Memura seyyanen zamda yeni tutar belli oldu

Memura seyyanen zamda yeni tutar belli oldu

Sigaraya yeni zam! Artık 70 TL'ye satılıyor

Sigaraya yeni zam! Artık 70 TL'ye satılıyor

SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı yeni zamlı maaşlar...

SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı yeni zamlı maaşlar...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kış soğuklarına Columbia ile meydan okuyun! Columbia mont ve polarlar indirime girdi

Kış soğuklarına Columbia ile meydan okuyun! Columbia mont ve polarlar indirime girdi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

A101'e elektrikli bisiklet geliyor! 4 Ocak A101 Kataloğu burada

A101'e elektrikli bisiklet geliyor! 4 Ocak A101 Kataloğu burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.