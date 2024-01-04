Bir Konya bir Ankara bir de Trabzon! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 3 isim kaldı! Zam maratonu bitti sırada yerel seçim var

Ankara'dan gelen son bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında İstanbul için üç aday kaldı! Temayül yoklamalarının ardından önce büyükşehirler daha sonra da ilçelerin adaylarını belirlemesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul ve Ankara için son bir kez daha MHP lideri Bahçeli ile görüşmesi bekleniyor.

Dün akşam basın mensuplarına açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, adayların iki takvimde açıklayacaklarını belirtirken bu Pazar gününü ve 15 Ocak tarihini işaret etti. Pazar günü İstanbul adayının da açıklanması bekleniyor. Kritik açıklama Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak.



