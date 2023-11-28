Bir yanda milyon dolarlarını yatırıp faiz bekleyen futbolcular, bir yanda kara paracılar! Vatandaşın gündemi asgari ücret! Fatih Portakal duyurdu: '100 lira eksik 100 lira fazla...'

Bekarı, genci, yaşlısı, evlisi... Herkes 2024 asgari ücret zammını takip ediyor. Hükümet ile işçi temsilcileri 1 Aralık'ta ilk görüşmeyi yapacak. Gazeteci Fatih Portakal, asgari ücret zammı konusundaki son bilgileri Sözcü Tv'deki haber bülteninde paylaştı. Ocak asgari ücret zammı için rakamlar gelmeye devam ediyor...



ASGARİ ÜCRET KADAR EMEKLİ ZAMMI DA MERAK EDİLİYOR! Emekli maaşları da yeni yıl zamlarını bekliyor. Bilindiği gibi en düşük emekli maaşı 7.500 TL! Orada da asgari ücretle birlikte enflasyon zammı yapılacak. Asgari ücretle çalışanlar kadar emekliler de yeni yıl zamlarını araştırıyor.

KOMİSYON 1 ARALIK'TA TOPLANIYOR Asgari Ücret için pazarlık masası kuruluyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Aralık Cuma günü toplanıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise asgari ücretle ilgili bir açıklama yaparak 'Bu sene asgari ücrete yüzde 114 oranında zam yapıldı. Asgari ücret artışı, enflasyonun çok üzerinde oldu. Bunun bütçeye maliyeti 500 milyar lira oldu' dedi.