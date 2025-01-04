Birçok kişinin hayalindeki meslek! THY kabin memurlarının maaşlarını açıkladı! Başlangıç fiyatı dudak uçuklattı

Kurumsallığı, sunduğu şartlar ve yüksek maaşı ile kabin memuru olma hayali olan birçok kişi var. Türk Hava Yolları'nda kabin memuru olmak için birçok aşamadan geçilmesi için zorlu aşamaları başarıyla tamamlayanlar ise kabin memurluğuna ilk adımını atmış oluyor.