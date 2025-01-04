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Birçok kişinin hayalindeki meslek! THY kabin memurlarının maaşlarını açıkladı! Başlangıç fiyatı dudak uçuklattı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
04.01.2025 11:40
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Türk Hava Yolları'nın kabin memurları için 2025 yılında geçerli olan maaş tablosu belli oldu. Yüksek maaş ve çalışma şartları nedeniyle hayali kurulan kabin memurluğunun başlangıç ve deneyimli fiyatı meraka neden oldu. Peki 2025 yılında kabin memurlarının maaşı ne kadar? İşte kabin memurlarının maaşları...

Kurumsallığı, sunduğu şartlar ve yüksek maaşı ile kabin memuru olma hayali olan birçok kişi var. Türk Hava Yolları'nda kabin memuru olmak için birçok aşamadan geçilmesi için zorlu aşamaları başarıyla tamamlayanlar ise kabin memurluğuna ilk adımını atmış oluyor.

Kabin memurlarının maaşı ise deneyim yılı ve uçuş saatine göre değişkenlik gösteriyor. 2025 yılında kabin memurlarının maaşının ne kadar olduğu ise merak edildi. Türk Hava Yolları, maaş tablosunu paylaştı.

ZAM ORANLARI BELLİ OLDU

ZAM ORANLARI BELLİ OLDU

THY, 28. Dönem Toplu İş Sözleşmesi’ne göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla THY çalışanlarına yüzde 15,75 + yüzde 1,57 enflasyon farkı olmak üzere toplamda yüzde 17,32 oranında zam yapılacak. Ayrıca, son 6 aylık TÜFE oranına ek olarak %10’luk bir artış daha yapılacak.

Buna göre, güncel kabin memuru maaşları şu şekilde:

Buna göre, güncel kabin memuru maaşları şu şekilde:

Yeni başlayan hostes : 70 bin TL'den başlıyor ve 100 bin TL'ye kadar

Deneyimli hostes: 100 bin TL ile 160 bin TL arasında değişiyor.

Ayrıca, yönetici kabin memurları ve uzun uçuş saatleri olan personellerin maaşları daha yüksek olabiliyor.

EK ÖDEMELERİ DE VAR

EK ÖDEMELERİ DE VAR

Öte yandan THY tarafından kabin memurları için bazı ek ödemeler ve avantajlar da sunuluyor:

Yurt içi ve yurt dışı uçuşlar için ekstra ödeme yapılmakta. Uzun menzilli uçuşlarda uçuş tazminatı günlük 1.000 lira ile 7 bin 500 lira arasında değişebiliyor.

TÜM HARCAMALAR TÜRK HAVA YOLLARI'NA AİT

TÜM HARCAMALAR TÜRK HAVA YOLLARI'NA AİT

Yurt dışı uçuşlarında otel konaklaması ve yemek ödemeleri, tamamen Türk Hava Yolları tarafından karşılanıyor.

Fazla mesai ödemeleri de uluslararası standartlara uygun şekilde yapılması ise dikkat çekiyor. Kabin memurları, kapsamlı sağlık sigortası avantajından faydalanıyor. Yurt dışında gerçekleştirilen uçuşlardan ek ödemeler ve günlük harcırah da alınıyor.

Anahtar Kelimeler:
kabin memuru thy
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