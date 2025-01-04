Birçok kişinin hayalindeki meslek! THY kabin memurlarının maaşlarını açıkladı! Başlangıç fiyatı dudak uçuklattı

Kurumsallığı, sunduğu şartlar ve yüksek maaşı ile kabin memuru olma hayali olan birçok kişi var. Türk Hava Yolları'nda kabin memuru olmak için birçok aşamadan geçilmesi için zorlu aşamaları başarıyla tamamlayanlar ise kabin memurluğuna ilk adımını atmış oluyor.
Kabin memurlarının maaşı ise deneyim yılı ve uçuş saatine göre değişkenlik gösteriyor. 2025 yılında kabin memurlarının maaşının ne kadar olduğu ise merak edildi. Türk Hava Yolları, maaş tablosunu paylaştı.
THY, 28. Dönem Toplu İş Sözleşmesi’ne göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla THY çalışanlarına yüzde 15,75 + yüzde 1,57 enflasyon farkı olmak üzere toplamda yüzde 17,32 oranında zam yapılacak. Ayrıca, son 6 aylık TÜFE oranına ek olarak %10’luk bir artış daha yapılacak.
Yeni başlayan hostes : 70 bin TL'den başlıyor ve 100 bin TL'ye kadar
Deneyimli hostes: 100 bin TL ile 160 bin TL arasında değişiyor.
Ayrıca, yönetici kabin memurları ve uzun uçuş saatleri olan personellerin maaşları daha yüksek olabiliyor.
Öte yandan THY tarafından kabin memurları için bazı ek ödemeler ve avantajlar da sunuluyor:
Yurt içi ve yurt dışı uçuşlar için ekstra ödeme yapılmakta. Uzun menzilli uçuşlarda uçuş tazminatı günlük 1.000 lira ile 7 bin 500 lira arasında değişebiliyor.
Yurt dışı uçuşlarında otel konaklaması ve yemek ödemeleri, tamamen Türk Hava Yolları tarafından karşılanıyor.
Fazla mesai ödemeleri de uluslararası standartlara uygun şekilde yapılması ise dikkat çekiyor. Kabin memurları, kapsamlı sağlık sigortası avantajından faydalanıyor. Yurt dışında gerçekleştirilen uçuşlardan ek ödemeler ve günlük harcırah da alınıyor.
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