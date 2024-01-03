Borsa İstanbul'un yüzde 80'ine sahipler... Sayıları küçük ama etkileri çok büyük

Artan enflasyon ve doların etkisinden kurtulmak isteyen vatandaşlar, değer kazanmasıyla birlikte borsaya yönelmişti. Borsa İstanbul'da yatırımcı rekoru kırılırken sayı 8 milyonu geçmişti. Son zamanlarda borsada yaşanan değer kaybı ile birlikte yatırımcı sayısındaki düşüş 1 milyonu buldu. Hali hazırdaki yatırımcılardan 15 binin borsanın yüzde 80'ine hakim olduğu, 3.2 trilyon TL'lik paraya sahip oldukları aktarıldı.
Borsada hali hazırda 7 milyonu aşkın yatırımcı var. O yatırımcıların da sadece 15 bini borsanın yüzde 80'ini elinde tutuyor. Yani grup küçük ama borsadaki payları da etkileri de çok büyük. Son 2 ayda ise borsadan 1 milyona yakın küçük yatırımcı ayrıldı.
Borsada büyük pay sadece 15 bin kişinin elinde. Bu 15 bin yatırımcı yüzde 80'lik kısmı oluştururken 10 milyon ve üstü portföyün sahibi kişiler. Yüzde 20'lik kısım ise küçük yatırımcılara ait.
Para piyasaları uzmanı Şirin Sarı, "Borsanın tamamının değerinin 4 trilyon TL olduğunu düşünürsek 3.2 trilyonu 15 bin 371 hesaba ait oluyor. Dünya ekonomisinde de 7 milyar kişinin sahip olduğu servete sadece 50 kişi sahip. Aynı Borsa İstanbul'u da buna benzetirsek yüzde 80'i 3.2 trilyonluk kısmın 15 bin 371 yatırımcıya ait olduğunu söyleyebiliyoruz. 10 bin TL'nin altında hesap sayısına baktığımızda bile 4 milyonun üzerinde kişi sayısı ortaya çıkıyor. Farklı yatırım araçları da var. Yatırımcının altın gibi, mevduat gibi yerlere gittiğini söyleyebiliriz. Minimum 6 aylık-1 yıllık süreçleri düşünebilirsek borsanın getirisi daha pozitif olabilir" dedi.
Bir vatandaş "Yeni nesil olarak biraz kolay para kazanmanın yolundayız" dedi. Bir başka vatandaş ise "Küçük yatırımcının uzun vadede dayanacak gücü olduğunu düşünmüyorum" dedi.
Kanal D Haber'in haberine göre borsanın son zamanlarda değer kaybetmesi nedeniyle yatırımcılar farklı alternatiflere yöneldi. Sadece 2 ay içinde borsa 1 milyona yakın yatırımcı kaybetti.