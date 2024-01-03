Borsa İstanbul'un yüzde 80'ine sahipler... Sayıları küçük ama etkileri çok büyük

"10 BİN TL'NİN ALTINDA 4 MİLYONUN ÜSTÜNE KİŞİ VAR"

Para piyasaları uzmanı Şirin Sarı, "Borsanın tamamının değerinin 4 trilyon TL olduğunu düşünürsek 3.2 trilyonu 15 bin 371 hesaba ait oluyor. Dünya ekonomisinde de 7 milyar kişinin sahip olduğu servete sadece 50 kişi sahip. Aynı Borsa İstanbul'u da buna benzetirsek yüzde 80'i 3.2 trilyonluk kısmın 15 bin 371 yatırımcıya ait olduğunu söyleyebiliyoruz. 10 bin TL'nin altında hesap sayısına baktığımızda bile 4 milyonun üzerinde kişi sayısı ortaya çıkıyor. Farklı yatırım araçları da var. Yatırımcının altın gibi, mevduat gibi yerlere gittiğini söyleyebiliriz. Minimum 6 aylık-1 yıllık süreçleri düşünebilirsek borsanın getirisi daha pozitif olabilir" dedi.