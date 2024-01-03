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  4. Borsa İstanbul'un yüzde 80'ine sahipler... Sayıları küçük ama etkileri çok büyük

Borsa İstanbul'un yüzde 80'ine sahipler... Sayıları küçük ama etkileri çok büyük

03.01.2024 22:25 | Son Güncelleme:
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Türkiye'de 1-2 yıldır borsadaki yükseliş yatırımcı sayısını artırdı. 8 milyonu geçen yatırımcı sayısı son zamanlardaki değer kaybı ile birlikte azaldı. Son 2 ayda 1 milyona yakın kişinin borsayı terk ettiği belirtildi. Uzman isimler borsanın kısa vadeli olmadığını ifade ederken 15 bin kişinin borsanın yüzde 80'ine hakim olduğu aktarıldı.

Artan enflasyon ve doların etkisinden kurtulmak isteyen vatandaşlar, değer kazanmasıyla birlikte borsaya yönelmişti. Borsa İstanbul'da yatırımcı rekoru kırılırken sayı 8 milyonu geçmişti. Son zamanlarda borsada yaşanan değer kaybı ile birlikte yatırımcı sayısındaki düşüş 1 milyonu buldu. Hali hazırdaki yatırımcılardan 15 binin borsanın yüzde 80'ine hakim olduğu, 3.2 trilyon TL'lik paraya sahip oldukları aktarıldı.

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15 BİN KİŞİ BORSANIN YÜZDE 80'İNİ ELİNDE TUTUYOR

15 BİN KİŞİ BORSANIN YÜZDE 80'İNİ ELİNDE TUTUYOR

Borsada hali hazırda 7 milyonu aşkın yatırımcı var. O yatırımcıların da sadece 15 bini borsanın yüzde 80'ini elinde tutuyor. Yani grup küçük ama borsadaki payları da etkileri de çok büyük. Son 2 ayda ise borsadan 1 milyona yakın küçük yatırımcı ayrıldı.

Borsada büyük pay sadece 15 bin kişinin elinde. Bu 15 bin yatırımcı yüzde 80'lik kısmı oluştururken 10 milyon ve üstü portföyün sahibi kişiler. Yüzde 20'lik kısım ise küçük yatırımcılara ait.

"10 BİN TL'NİN ALTINDA 4 MİLYONUN ÜSTÜNE KİŞİ VAR"

"10 BİN TL'NİN ALTINDA 4 MİLYONUN ÜSTÜNE KİŞİ VAR"

Para piyasaları uzmanı Şirin Sarı, "Borsanın tamamının değerinin 4 trilyon TL olduğunu düşünürsek 3.2 trilyonu 15 bin 371 hesaba ait oluyor. Dünya ekonomisinde de 7 milyar kişinin sahip olduğu servete sadece 50 kişi sahip. Aynı Borsa İstanbul'u da buna benzetirsek yüzde 80'i 3.2 trilyonluk kısmın 15 bin 371 yatırımcıya ait olduğunu söyleyebiliyoruz. 10 bin TL'nin altında hesap sayısına baktığımızda bile 4 milyonun üzerinde kişi sayısı ortaya çıkıyor. Farklı yatırım araçları da var. Yatırımcının altın gibi, mevduat gibi yerlere gittiğini söyleyebiliriz. Minimum 6 aylık-1 yıllık süreçleri düşünebilirsek borsanın getirisi daha pozitif olabilir" dedi. 

"KOLAY PARA KAZANMANIN YOLUNDAYIZ"

"KOLAY PARA KAZANMANIN YOLUNDAYIZ"

Bir vatandaş "Yeni nesil olarak biraz kolay para kazanmanın yolundayız" dedi. Bir başka vatandaş ise "Küçük yatırımcının uzun vadede dayanacak gücü olduğunu düşünmüyorum" dedi.

SADECE 2 AYDA...

SADECE 2 AYDA...

Kanal D Haber'in haberine göre borsanın son zamanlarda değer kaybetmesi nedeniyle yatırımcılar farklı alternatiflere yöneldi. Sadece 2 ay içinde borsa 1 milyona yakın yatırımcı kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul
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