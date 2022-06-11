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  4. Böyle izdiham görülmedi! Yüzde 70 indirimi duyunca birbirlerini ezdiler

Böyle izdiham görülmedi! Yüzde 70 indirimi duyunca birbirlerini ezdiler

11.06.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce’de bir mağaza kuruluşunun 1. yıldönümü sebebi ile ürünlerinde yüzde 50 ila 70 arasında indirim uygulayacağını duyan vatandaşlar, mağaza girişinde izdiham oluşturdu. Binlerce kişi mağazaya girerek alışveriş yapmak için birbirini ezince, devreye çevik kuvvet ekipleri girdi.

Düzce’de bir mağaza kuruluşunun birinci yıldönümü sebebi ile ürünlerde indirime gideceğini duyurdu. 100 liralık kamp sandalyesini 20 liraya, 150 liralık ağaç lambaları 49 liraya, 750 liralık yemek tencere takımını 300 liraya ve birçok üründe yüzde 50 ila yüzde 70 arasında indirim yapacağını duyurmasının ardından mağazanın önünde sabah saatlerinde izdiham oluştu.

BİRBİRLERİNİ EZDİLER

Mağazanın kapılarını açması ile birlikte bir anda içeri girmek isteyen yüzlerce vatandaş indirimlerden yararlanmak için birbirini ezdi.
Çevik Kuvvet ekiplerinin müdahalesi ile birlikte izdihamın önüne geçilirken, mağaza işletmecisi Yakup Köroğlu, piyasadaki zamları bildiklerini ve halkı düşünerek böyle bir kampanya yaptıklarını belirterek, “Düzce’de ki mağazamızı geçen sene 17 günlük kapanmalara denk gelen süreç içerisinde açtık. O dönemde pandemiden dolayı çok reklam yapamadık. Düzce halkı ile buluşamadık.
Pandemi kuralları sebebi ile kampanyalarımızı sunamadık. Bu sene 1. yıldönümümüz. Bu sene de Düzce halkına ürünler ile kampanya yaptık. Şu anda piyasadaki zamları takip ediyoruz. Halkımızın alım gücünün düştüğünü biliyoruz
Bizde bunu düşünerek kampanyalar yaptık. İddiaları fiyatlar verdik. Açılışımıza özel bir gündü. Düzce halkına teşekkür ediyoruz. Çok güzel ilgi gösterdiler ve kampanya olumlu geçiyor” dedi.

"BU KADAR YOĞUN OLACAĞINI DÜŞÜNEMEDİK"

"BU KADAR YOĞUN OLACAĞINI DÜŞÜNEMEDİK"
Sabah saatlerinde oluşan yoğunluk ile beraber gelişen izdihamın çevik kuvvet ekiplerince dağıldığını dile getiren Köroğlu, “Sabah biz bir yoğunluk olabileceğini düşündük. Fakat bu kadar yoğun olabileceğini düşünmedik.
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