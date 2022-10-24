Bu da EYT’siz erken emeklilik! 10 maddeli yol haritası: Süreyi 5 yıla kadar geri çekiyor…

Emekli olmak isteyen herkesi ilgilendiriyor. Çalışanlar erken yaşta emekli olmanın şartlarını merak ederken dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Türkiye'de her ay 100 bin kişiye emeklilik maaşı bağlanıyor. Bu konuda çok sayıda kriter varken 5 yıla kadar erken emekli olmanın yolları da mevcut. İşte Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) erken emeklilik ile ilgili merak edilen kriterleri…

SON DAKİKA: ERKEN EMEKLİLİKTE BU ŞARTLARA DİKKAT!

Türkiye'de ayda yaklaşık 100 bin kişiye emekli aylığı bağlanırken, milyonlarca çalışan erken emeklilik formülleri arıyor. Emeklilik tarihi sigorta girişi, yaş, prim ödeme gün sayısına göre değişiyor. "Erken yaşlanma" gibi özel durumlar emekliliği öne çekiyor. Erken yaşlılık tespiti yapılanlar 55 yaşı doldurması, en az 5400 prim gün ödemesi koşuluyla erken emekli olabiliyor. 1 Ekim 2008'e kadar sadece SSK'lılar için uygulanan erken yaşlanma emekliliği artık memurlar da dâhil bütün çalışanları kapsıyor.

Yaş koşulunu yerine getirmediği halde sağlık kurulu raporuyla erken yaşlandığı belirlenenler bu haktan yararlanabiliyor. Psikolojik yaşanma hali de bu kapsamda değerlendiriliyor. Yaşlılık aylığı bağlanması için yaş koşulu dışındaki diğer şartları taşıyan, 55 yaşını dolduran sigortalılardan biyolojik yönden bu yaşı dolduran, çalışma gücü bu seviyeye düşenler erken yaşlanmış kabul ediliyor.

HEM YAŞ HEM DE PRİM AVANTAJI

Sabah’ta yer alan haberde, bu durumun hem yaş hem de prim yönünden büyük avantaj sağladığı belirtildi. Örneğin, Aralık 1999 yılında ilk defa sigortalı olan bir erkek çalışan 7 bin günle 60 yaşında emekli olabilmekte. Erken yaşlanma durumunda 55 yaşında, 5400 gün primle (1600 gün daha az primle) beş yıl erken emekli olabilecek. Gerekli koşulları taşıyanların malulen emeklilikte olduğu gibi sağlık kurulu raporuyla Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlüklerine başvurması gerekiyor.