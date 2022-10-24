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  4. Bu da EYT’siz erken emeklilik! 10 maddeli yol haritası: Süreyi 5 yıla kadar geri çekiyor…

Bu da EYT’siz erken emeklilik! 10 maddeli yol haritası: Süreyi 5 yıla kadar geri çekiyor…

24.10.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlar EYT düzenlemesini beklerken en kısa sürede emekli olmak isteyenler ise erken emekliliğin yollarını araştırıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yaş şartı, doldurulan primler, sigorta başlangıç tarihine bakarak emeklilik hakkı sunsa da bazı durumlarda bu süreyi 5 yıl erkene çekmek mümkün olabiliyor. Erken yaşlanma, psikolojik yaşlanma, memurlarda emeklilik ve 1600 gün daha az primle emeklilik gibi önemli maddelerle şartları vatandaş belirliyor. İşte erken emeklilik yolları...

Emekli olmak isteyen herkesi ilgilendiriyor. Çalışanlar erken yaşta emekli olmanın şartlarını merak ederken dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Türkiye'de her ay 100 bin kişiye emeklilik maaşı bağlanıyor. Bu konuda çok sayıda kriter varken 5 yıla kadar erken emekli olmanın yolları da mevcut. İşte Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) erken emeklilik ile ilgili merak edilen kriterleri…

SON DAKİKA: ERKEN EMEKLİLİKTE BU ŞARTLARA DİKKAT!

Türkiye'de ayda yaklaşık 100 bin kişiye emekli aylığı bağlanırken, milyonlarca çalışan erken emeklilik formülleri arıyor. Emeklilik tarihi sigorta girişi, yaş, prim ödeme gün sayısına göre değişiyor. "Erken yaşlanma" gibi özel durumlar emekliliği öne çekiyor. Erken yaşlılık tespiti yapılanlar 55 yaşı doldurması, en az 5400 prim gün ödemesi koşuluyla erken emekli olabiliyor. 1 Ekim 2008'e kadar sadece SSK'lılar için uygulanan erken yaşlanma emekliliği artık memurlar da dâhil bütün çalışanları kapsıyor.

Yaş koşulunu yerine getirmediği halde sağlık kurulu raporuyla erken yaşlandığı belirlenenler bu haktan yararlanabiliyor. Psikolojik yaşanma hali de bu kapsamda değerlendiriliyor. Yaşlılık aylığı bağlanması için yaş koşulu dışındaki diğer şartları taşıyan, 55 yaşını dolduran sigortalılardan biyolojik yönden bu yaşı dolduran, çalışma gücü bu seviyeye düşenler erken yaşlanmış kabul ediliyor.

HEM YAŞ HEM DE PRİM AVANTAJI

Sabah’ta yer alan haberde, bu durumun hem yaş hem de prim yönünden büyük avantaj sağladığı belirtildi. Örneğin, Aralık 1999 yılında ilk defa sigortalı olan bir erkek çalışan 7 bin günle 60 yaşında emekli olabilmekte. Erken yaşlanma durumunda 55 yaşında, 5400 gün primle (1600 gün daha az primle) beş yıl erken emekli olabilecek. Gerekli koşulları taşıyanların malulen emeklilikte olduğu gibi sağlık kurulu raporuyla Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlüklerine başvurması gerekiyor.

1- Erken yaşlanma nedir, kimleri kapsıyor?

1- Erken yaşlanma nedir, kimleri kapsıyor?

Geçen yıl Eylül ayında yürürlüğe giren düzenlemeye göre, yaşlılık aylığı bağlanması için yaş dışındaki diğer şartları taşıyan, 55 yaşını dolduran sigortalılardan "Algı, bellek, soyutlama gibi işlevlerin kaybı olan bilişsel yaşlanma, fizyolojik ve psikolojik yaşlanma" hali tespit edilenler erken yaşlanmış sayılıyor. Bunun tespitinde nöroloji, psikiyatri, fiziksel tıp, iç hastalıkları, kardiyoloji, göğüs hastalıkları başta olmak üzere ilgili branşların düzenlediği sağlık kurulu raporları dikkate alınıyor.

2- Başvuru başta olmak üzere emekli aylığı için süreç nasıl işliyor?

2- Başvuru başta olmak üzere emekli aylığı için süreç nasıl işliyor?

Koşulları taşıyanların malulen emeklilikte olduğu gibi SGK müdürlüklerine başvurması gerekiyor. Kurum, yaş, prim günü şartlarının yeterli olduğunu tespit ederse Sağlık Kurulu raporu için hastaneye sevk eder. Hastanede muayene, tetkik, tahlil, kontroller yapıldıktan sonra düzenlenen rapor SGK'ya gönderilir. SGK Salık Kurulu raporu, tıbbi belgeleri inceledikten sonra erken yaşlanmanın tespiti halinde emeklilik işlemleri başlatılır.

3- Erken yaşlılıkla emeklilikte özel hastane raporları da geçerli mi?

3- Erken yaşlılıkla emeklilikte özel hastane raporları da geçerli mi?

Erken yaşlanma halinin olup olmadığına kamu hastanelerince düzenlenen raporlar esas alınarak SGK Sağlık Kurulu'nca karar veriliyor. Erken yaşlanma şartlarının oluşmadığı yönündeki Kurul kararına itiraz etmek mümkün. Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu kararları ise SGK Sağlık Kurullarını bağlıyor. Kurulun itirazı reddi durumunda Kurum işlemlerine karşı iş mahkemesine dava açılabilir.

4- Memurlar da erken yaşlanma hakkından yararlanabilir mi?

4- Memurlar da erken yaşlanma hakkından yararlanabilir mi?

Erken yaşlanma emekliliği 1 Ekim 2008'e kadar sadece SSK'lılar için uygulanıyordu. Bu tarihten sonra bütün çalışanları kapsayacak şekilde genişletildi. SGK genelgesiyle memurların da bu haktan yararlanabilecekleri hükmüne yer verildi.

5- Bu kapsamda erken emekli olma şartları neler?

5- Bu kapsamda erken emekli olma şartları neler?

Erken yaşlandığı belirlenenler yaş ve prim yönünden büyük avantaj elde ediyor. 55 yaşını doldurup, uzun vadeli sigorta kolları primi bildirimi olan, 5400 prim gününü tamamladığında emekliliğe hak kazanır. Bağ-Kur sigortalılarının ayrıca sigortalılık nedeniyle prim ve prime ilişkin herhangi bir borcunun olmaması gerekiyor. Mevcut durumda 58 yaşında emekli olabilecek bir çalışan erken yaşlanma ile 55 yaşında emekliliğe hak kazanacak.
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Anahtar Kelimeler:
erken emeklilik

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