Benzinde indirim beklentisi: 5 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin indirimi son dakika! Akaryakıt fiyatları, petrol fiyatlarındaki hareketle değişmeyi sürdürüyor. Son olarak benzinde yeni bir indirim beklentisi ortaya çıktı. Peki, benzine kadar indirim bekleniyor? Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı, benzin fiyatı ve LPG fiyatı 5 Kasım 2026 Perşembe ne kadar? İşte benzin indirimi ve İstanbul, Ankara, İzmir 5 Kasım 2026 Perşembe güncel akaryakıt fiyatları...

BENZİNDE İNDİRİM BEKLENTİSİ

Petros'un aktardığına göre; 06.11.2026 saat 00.01'den geçerli olacak şekilde benzine 4.80 TL indirim bekleniyor.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (5 KASIM 2026 PERŞEMBE)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 80.50 TL

Motorin: 100.50 TL

LPG: 50.70 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 80.30 TL

Motorin: 100.30 TL

LPG: 50.10 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 81.50 TL

Motorin: 101.60 TL

LPG: 50.79 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 81.70 TL

Motorin: 101.90 TL

LPG: 50.70 TL