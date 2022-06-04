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  4. Tükiye'de bir ilk: 'Buzağım doğdu' hattı kuruldu

Tükiye'de bir ilk: 'Buzağım doğdu' hattı kuruldu

04.06.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayvancılıkta hem verimlilik hem de kaliteyi arttırmak, aynı zamanda ölümlerin içine geçmek için Türkiye'de ilk ‘Buzağım Doğdu’ ihbar hattı kuruldu. Yetkililer buzağı doğumlarında kayıp oranlarını yüzde 3-4’lere indirmeyi hedeflediklerken, hayvan üreticileri de uygulamadan memnun kaldıklarını dile getirdi.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Türkiye’de ilk defa Muğla Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı’nın katkıları ile ‘Buzağım Doğdu’ ihbar hattı kurdu. Uygulamada pilot ilçe olarak seçilen Menteşe ilçesinde, İlçe Tarım Müdürlüğünden veteriner hekimler her gün en az 15 buzağı doğumuna giderek buzağıların ilk bakımını yapıyor, hayvan sahiplerini bilgilendiriyor ve buzağı sahiplerine hediyeler veriyor.

KIRSAL MAHALLELERDEN YOĞUN TALEP

KIRSAL MAHALLELERDEN YOĞUN TALEP
Projeye Muğla Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından mali destek sağlanırken, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortak yürütülen ‘Yeni Doğan Buzağı Bakımı ve Kolostrum Kalitesi Ölçülmesi Projesi’ çerçevesinde 54 kırsal mahalleden her gün gece-gündüz en az 15 ihbar alınıyor.

İHBAR SONRASI EKİPLER SEVK EDİLİYOR

İHBAR SONRASI EKİPLER SEVK EDİLİYOR
Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 0 850 308 00 48 numaralı ‘Buzağım Doğdu’ ihbar hattına hayvan üreticileri tarafından mesaj bırakılıyor. Cumartesi ve pazar günleri dahil, günün 24 saati vatandaşlar tarafından ihbar hattına bırakılan mesajlara İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kuray cevaplandırıyor ve yeni doğan buzağıların bulunduğu mahallelere en kısa sürede veteriner ekipler sevk ediliyor.

BUZAĞI ÖLÜMLERİNİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

BUZAĞI ÖLÜMLERİNİN ÖNÜNE GEÇİLECEK
15 Mayıs’ta başlayan ve 15 Haziran’da sona erecek projede, sağlıklı buzağının doğması ile onu hayata hazırlayacak sağlık uygulamalarıyla birlikte kaliteli kolostrum (ilk süt) verilmesi sağlanarak hem verimliliğin, hem de kalitenin arttırılması ve sağlıklı hayvan yetiştirilmesi amaçlanıyor. Proje çerçevesinde 0 850 308 00 48 ihbar hattına gelen ihbarlar doğrultusunda yeni doğan buzağıya Menteşe İlçe Tarım Müdürlüğü veterinerleri ilk müdahaleyi yapmak üzere işletmelere gidiyor.

ÇEKİLİŞ BİLETİ VERİLİYOR

ÇEKİLİŞ BİLETİ VERİLİYOR
Veteriner hekimlerce yeni doğan buzağının ilk süt ölçümü yapılıyor, göbek kordonu kesiliyor. Veteriner hekimlerce buzağı sahiplerine bilgilendirme yapılarak çeşitli hediyeler veriliyor. 15 soruluk anket sorusunun sorulduğu projeye katılan ve ihbar hattını arayan yetiştiricilere çekiliş bileti hediye ediliyor. Biletler 16 Haziran’da Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Demokrasi Şehitleri salonunda yapılacak Buzağı Bilgi yarışmasında çekiliş ile projeye katılanlara promosyon hediyeler verilecek.

TÜRKİYE’NİN DİĞER İLLERİNDEN YOĞUN İLGİ

TÜRKİYE’NİN DİĞER İLLERİNDEN YOĞUN İLGİ
Türkiye’de ilk defa Muğla’nın Menteşe ilçesinde pilot ilçe olarak uygulamaya konulan ‘Buzağım Doğdu’ ihbar hattının yoğun ilgi görmesi sonrası Türkiye’nin çok sayıda ilinden proje ile ilgili bilgi talebinde bulunulduğu, projenin diğer illere de örnek teşkil etmesi bekleniyor. Şu anda sadece Menteşe ilçesinde uygulanan ‘Buzağım Doğdu’ ihbar hattının gerekli finansman bulunması durumunda Muğla’nın diğer ilçelerinde uygulanması hedefleniyor.
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