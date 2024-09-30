Bu iddia herkesi ilgilendiriyor... Kart şifresini tarayıcıya kaydedenler dikkat! Tehdit altındasınız! Paranız çalınabilir

Bunu yapabilmek için yöntemlerin olduğunu ifade eden Akdemir, şu cümleleri kurdu:

"Bunu da farklı yöntemlerle gerçekleştirebilirler. Örneğin, bu zararlı yazılım bilgisayar üzerinde bir yetki elde etmiş ise Chrome'un kayıtlı parolalar belleğinde tuttuğu parolaları güvenlik önlemlerini geçerek çekebilir ve bunu buluttaki bir sunucuya aktarabilir. Aynı zamanda Chrome üzerinde özellikle eşlenik hesaplar kullanıyorsanız ve aynı hesap telefonunuzda da eşlenik çalışıyor ise, cep telefonunuzdaki uygulama parolalarını da çalması mümkündür."

Akdemir, bazı antivirüslerin crack ve oyun programlarının içerisine gizlenerek mağduriyet oluşturduğunu aktardı.

