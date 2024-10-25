'Bu olursa sandık kurulacak demektir' dedi... Ankara kulislerinde konuşulan rakamı söyledi! Allaattin Aktaş o oran konuşulmuyor diyerek asgari ücretin ne kadar olacağını söyledi!

"İşçi emeklileri ise bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon kadar fark alarak yollarına devam edecek" diyen Aktaş, bu oranlara ek bir artışın olup olmayacağını hükümetin kararında olduğunu söyleyerek, "Ancak şu dönemde böyle bir ek verileceğine ilişkin hiçbir emare bulunmuyor, onu da belirtmek gerek. Hiç kimse “Yaşam koşulları çok ağırlaştı, enflasyon da zaten pek gerçek artışı göstermiyor, herhalde bu oranların üstünde bir artış verilir” gibi bir beklenti içinde olmasın" sözlerini dedi ve ek bir artışın olması durumunda sandık kurulması yakındır yorumunda bulundu.