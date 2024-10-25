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  4. 'Bu olursa sandık kurulacak demektir' dedi... Ankara kulislerinde konuşulan rakamı söyledi! Allaattin Aktaş o oran konuşulmuyor diyerek asgari ücretin ne kadar olacağını söyledi!

'Bu olursa sandık kurulacak demektir' dedi... Ankara kulislerinde konuşulan rakamı söyledi! Allaattin Aktaş o oran konuşulmuyor diyerek asgari ücretin ne kadar olacağını söyledi!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
25.10.2024 13:08
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2025 yılında asgari ücretin ne kadar olacağı merak ediliyor. Her gün yeni tahminin yapıldığı bu dönemde Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmasına sayılı gün kaldı. Ekonomi gazetecisi Allaattin Aktaş köşesinde asgari ücret için Ankara'da konuşulan rakamı paylaşarak, "O rakam konuşulmuyor" dedi.

Asgari ücret 2025 yılında ne kadar olacak? Akıllardaki sorunu cevabına ulaşılmasına az bir zaman kala kulislerde maaşlar konuşulmaya başlandı. Asgari ücretli temmuz ayında ara zam da alamadığı için enflasyon karşısında zayıf düşerken 2025 yılındaki zam ile maaşında bir iyileşme bekliyor.

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ANKARA'DA ASGARİ ÜCRET İÇİN BU RAKAM KONUŞULUYOR!

Orta Vadeli Programı'ndan çıkan tahminlere göre 2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 17,5 olarak belirlenmişti. Bazı ekonomistler 2025 yıl sonu enflayson tahminine göre asgari ücret zammı bekliyorken bazıları da 2024 yılında asgari ücretlinin eriyen maaşını da dahil ederek yüzde 50 seviyesine kadar maaş tahmininde bulunuyor.

Ekonomim.com yazarı Allaattin Aktaş, köşesinde Ankara'nın asgari ücret için ne konuştuğunu yazdı. Aktaş, memur ve meur emeklilerine toplu sözleşmeden gelen yüzde 6 zam ile beraber bu dönemdeki enflasyon da dikkat alınarak zam verileceğini hatırlattı ve, 2025 yılının ikinci yarısında da yüzde 5 zam uygulanacağını söyledi.

"İşçi emeklileri ise bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon kadar fark alarak yollarına devam edecek" diyen Aktaş, bu oranlara ek bir artışın olup olmayacağını hükümetin kararında olduğunu söyleyerek, "Ancak şu dönemde böyle bir ek verileceğine ilişkin hiçbir emare bulunmuyor, onu da belirtmek gerek. Hiç kimse “Yaşam koşulları çok ağırlaştı, enflasyon da zaten pek gerçek artışı göstermiyor, herhalde bu oranların üstünde bir artış verilir” gibi bir beklenti içinde olmasın" sözlerini dedi ve ek bir artışın olması durumunda sandık kurulması yakındır yorumunda bulundu.

Asgari ücretin öngörülen enflasyona göre artırılmayacağını yani yüzde 17,5 oranında zam gelmeyeceğini belirten eğer ki bu oranda zam yapılırsa iki şeye dikkat edilmemiş olacağını söyledi. Aktaş, "2024 yılı boyunca değişmeyen asgari ücretin enflasyondan kaynaklanan erimesi giderilmiyor demektir. İkincisi de 2025 yılı enflasyonunun yüzde 17.5’te kalma olasılığının neredeyse olmadığıdır" dedi.

Aktaş, ayrıca asgari ücret için Ankara'nın yüzde 17,5 oranının konuşmadığını; konuşulan oranın yüzde 30 olduğunu söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Zam asgari ücret 2025
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