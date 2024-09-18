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'Bu sene fiyatlar düşecek' Bolluk var, çeşit de artıyor! Balıkçılar 1 ay sonrasını işaret etti: "Kimse merak etmesin"

18.09.2024 13:36
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Av yasağının kalkmasının ardından tezgahları çeşit çeşit balık doldurdu. Balıkçılar bu yıl özellikle palamuttan umutlu. Palamut bolluğunun fiyatlara yansıması bekleniyor. Fiyatlarda düşüşün beklendiği süre dilimi de açıklandı. Tarihi Kumkapı Balıkçılar Çarşısı'na giden vatandaşlar fiyatları uygun bulduklarını söyledi.

Palamut bol, hamsi az! Balık fiyatları havaların soğumasıyla daha da netleşecek. Balıkçı Muammer Arduç "Bu sene kimse merak etmesin mükemmel, bol şekilde balıkçılık olacaktır. Fiyatlar da düşecektir" dedi. Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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"BU SENE FİYATLAR DÜŞECEK"

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağı 1 Eylül'de sona erdi. Balıkçılar denize açıldı, çeşit çeşit balık tezgahlarda yerini almaya başladı. Tarihi Kumkapı Balıkçılar Çarşısı'ndaki balıkçılar av sezonunun açılmasıyla bu yıl palamutun bol olmasını beklediklerini belirtti. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle çeşidin artacağını belirten balıkçılar 1 ay içinde balık fiyatlarının da düşmesini bekliyor.

Tarihi Kumkapı Balıkçılar Çarşısı'nda bu sezon palamutun tane fiyatının 70 ile 120 lira bandında olması bekleniyor. Palamutun fiyatında geçen senelere göre düşüş yaşanıyor. Hamsinin kilosu ise geçen sezon 150 lira bandında iken bu sezon 250-300 lira aralığında seyrediyor. Lüfer, çinekop ve istavrit gibi balıkların da önümüzdeki bir ay içerisinde artacağı ve fiyatlarının belirleneceği öğrenildi.

"BU SENE BOL BALIK OLACAK"

"BU SENE BOL BALIK OLACAK"

Balıkçı esnafı Muammer Arduç, "Bu sene palamut çok var. Geçtiğimiz sezon balıkçılık olmadı doğru dürüst. Yani palamut olmadı. Ama bu sene mükemmel bir şekilde palamut var. Bol şekilde. Yalnız havaların soğuması lazım. Biraz havaların ve suların soğuması lazım ki balık da yüzeye çıksın. Onun için bu sene kimse merak etmesin mükemmel bir şekilde, bol bir şekilde balıkçılık olacaktır. Fiyatlar da düşecektir" dedi.

"ŞU ANDA EN ÇOK PALAMUT GİDİYOR"

"ŞU ANDA EN ÇOK PALAMUT GİDİYOR"

Balıkçı Vedat Kalkan, 'Bu sene palamut ile başladı. Şu anda en yoğun olarak palamut geliyor. Hamsi şu an biraz az, kilosu da 200 yüz lira bandında gidiyor. Ama şu an palamut çok. Palamutlar 70 lira ile 100 lira arasında değişkenlik gösteriyor. Ama onun haricinde diğer balıklardan az az yeniyor. Mevsim olarak açıldık ama balık çeşitlerinin mevsimleri var. Şu anda en çok palamut gidiyor. Palamuttan sonra da hamsi, istavrit gibi ufak balıklar tercih ediliyor. Zaten çipura ve levrek her zaman olduğu için hamsi, istavrit, lüfer balığı başlayacak palamuttan 1 ay sonra" diye konuştu.

ŞİLE PALAMUDU 150 LİRADAN, LEVREK 200 LİRADAN SATILIYOR

ŞİLE PALAMUDU 150 LİRADAN, LEVREK 200 LİRADAN SATILIYOR

Aşçı olan Saim Altun ise, "Biz de palamut satıyoruz şu anda. Palamut pilaki yapıyoruz. Palamut ızgarasını yapıyoruz. Şu anda palamut var. En çok bu siparişlerimiz oluyor. Palamut çok gidiyor şu anda. Burada müşterimize sunuyoruz. Şu anda palamut çok olduğu için 10-12 çeşit yemeğini yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
balık hamsi palamut istavrit balık fiyatları
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