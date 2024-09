'Bu sene fiyatlar düşecek' Bolluk var, çeşit de artıyor! Balıkçılar 1 ay sonrasını işaret etti: "Kimse merak etmesin"

"ŞU ANDA EN ÇOK PALAMUT GİDİYOR"

Balıkçı Vedat Kalkan, 'Bu sene palamut ile başladı. Şu anda en yoğun olarak palamut geliyor. Hamsi şu an biraz az, kilosu da 200 yüz lira bandında gidiyor. Ama şu an palamut çok. Palamutlar 70 lira ile 100 lira arasında değişkenlik gösteriyor. Ama onun haricinde diğer balıklardan az az yeniyor. Mevsim olarak açıldık ama balık çeşitlerinin mevsimleri var. Şu anda en çok palamut gidiyor. Palamuttan sonra da hamsi, istavrit gibi ufak balıklar tercih ediliyor. Zaten çipura ve levrek her zaman olduğu için hamsi, istavrit, lüfer balığı başlayacak palamuttan 1 ay sonra" diye konuştu.