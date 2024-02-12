Bu sonuçlar Bahçeli ve Özgür Özel'i kızdıracak! İYİ Parti ve DEM atak yaptı %10'u geçtiler

Ocak ayında 1565 kişiyle yüz yüze olarak yapılan anketteki sonuçlar çok konuşulacak cinsten! Bayrağı Kılıçdaroğlu'ndan devralan Özgür Özel'in CHP'nin oy oranını yükseltip yükseltemeyeceği merak konusuydu. Son ankete göre %25 eğrisi sabit kalmış gibi gözüküyor.
1565 vatandaşa 'Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?' sorusu soruldu. Kararsızlar ve cevapsızlar da dağıtıldıktan sonra sandıktan birinci çıkan parti AK Parti oldu. AK Parti'nin oy oranı ise %34.6 olarak açıklandı.
Metropoll tarafından yapılan ankette Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu %25.1'de kaldı. CHP'yi %10.3 ile DEM Parti takip etti. Kamuoyunda DEM Parti'nin adayının Başak Demirtaş olacağı uzun süre konuşulmuş daha sonra ise DEM'in İstanbul adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni olmuştu.
Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti'nin oy oranı ise %10.1 olarak değerlendirildi. İYİ Parti'nin arkasından ise %9.0 ile MHP geldi.
MHP | %9.0
ZAFER Partisi | %3.2