Bu sonuçlar Bahçeli ve Özgür Özel'i kızdıracak! İYİ Parti ve DEM atak yaptı %10'u geçtiler

1565 vatandaşa 'Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?' sorusu soruldu. Kararsızlar ve cevapsızlar da dağıtıldıktan sonra sandıktan birinci çıkan parti AK Parti oldu. AK Parti'nin oy oranı ise %34.6 olarak açıklandı.