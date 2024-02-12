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  4. Bu sonuçlar Bahçeli ve Özgür Özel'i kızdıracak! İYİ Parti ve DEM atak yaptı %10'u geçtiler

Bu sonuçlar Bahçeli ve Özgür Özel'i kızdıracak! İYİ Parti ve DEM atak yaptı %10'u geçtiler

12.02.2024 13:06 | Son Güncelleme:
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31 Mart yerel seçimleri öncesi sonucu en çok merak edilen şehir kuşkusuz İstanbul! Anket firmaları da tek tek anketlerini açıklamaya başladı. Metropoll firmasının yaptığı son ankette DEM Parti ve İYİ Parti'nin oy oranı şaşırttı! Bu ankete göre Akşener'in liderliğindeki İYİ Parti, Bahçeli liderliğindeki MHP'yi geride bırakıyor. Bu sonuç İstanbul ve Ankara için de oldukça kritik.

Ocak ayında 1565 kişiyle yüz yüze olarak yapılan anketteki sonuçlar çok konuşulacak cinsten! Bayrağı Kılıçdaroğlu'ndan devralan Özgür Özel'in CHP'nin oy oranını yükseltip yükseltemeyeceği merak konusuydu. Son ankete göre %25 eğrisi sabit kalmış gibi gözüküyor.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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SON ANKETTE AK PARTİ'NİN OYU %34.6

1565 vatandaşa 'Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?' sorusu soruldu. Kararsızlar ve cevapsızlar da dağıtıldıktan sonra sandıktan birinci çıkan parti AK Parti oldu. AK Parti'nin oy oranı ise %34.6 olarak açıklandı.

CHP %25'TE KALDI

CHP %25'TE KALDI

Metropoll tarafından yapılan ankette Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu %25.1'de kaldı. CHP'yi %10.3 ile DEM Parti takip etti. Kamuoyunda DEM Parti'nin adayının Başak Demirtaş olacağı uzun süre konuşulmuş daha sonra ise DEM'in İstanbul adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni olmuştu.

AKŞENER OYUNU YÜKSELTTİ!

AKŞENER OYUNU YÜKSELTTİ!

Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti'nin oy oranı ise %10.1 olarak değerlendirildi. İYİ Parti'nin arkasından ise %9.0 ile MHP geldi.

MHP | %9.0

ZAFER Partisi | %3.2

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Anahtar Kelimeler:
seçim İYİ Parti anket DEM Parti
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