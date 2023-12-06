Bu yöntemler doğal gaz faturasını düşürüyor! Ustası tek tek anlattı... Kombiye yakın peteğe dikkat

"EV GÜNDÜZ GÜNDÜZ GÜNEŞ GÖRÜYORSA KOMBİNİN KAPATILMASI GEREKİYOR"

Hava sıcaklığına göre kombinin gündüz çalıştırılıp çalıştırılmamasına karar verilmesi gerektiğini ifade eden Gültepe, “Ev gündüz güneş görüyorsa kombinin kapatılması gerekiyor. Akşam ise tekrar açılması gerekiyor. Açıp kapattığımızda doğal gaz faturası yüksek gelir diyenler var. Ancak bu havada gündüz açmaya gerek yok. Van’da geceleri hava sıcaklığı eksiye düşüyor. Evin yalıtım ve ısınma durumuna göre akşamları 40-45 dereceye ayarlanmalıdır. İzolasyon olmayan evler ise çok zor ısınır” dedi.