FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 12 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? Kripto paralarda son durum 12 Mart 2022 Cumartesi

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 12 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? Kripto paralarda son durum 12 Mart 2022 Cumartesi

12.03.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün Bitcoin kaç Dolar? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Rusya- Ukrayna savaşı ve dünyadaki son dakika gelişmeleri ekonomi ile birlikte kripto para fiyatlarına da yansıyor. Peki Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 12 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? İşte 12 Mart 2022 Cumartesi Kripto paralarda son durum...

Bugün Bitcoin kaç Dolar? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Kripto para piyasaları Rusya-Ukrayna savaşının 17. gününde vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Kripto para alım satımı yapmak isteyen kişiler ile ellerindeki parayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Bu kapsamda Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 12 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? sorularının yanıtı merak konusu oldu. 12 Mart 2022 Cumartesi kripto paralarda son durum ve güncel fiyatlar haberimizde.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR VE KAÇ TL OLDU? 12 MART 2022 CUMARTESİ

BİTCOİN KAÇ DOLAR? 12 MART 2022 CUMARTESİ

BİTCOİN KAÇ DOLAR? 12 MART 2022 CUMARTESİ
Bitcoin'in 12 Mart Cuma günü yüzde 1,14 değer kaybetti. Bitcoin'in alış fiyatı 39.198,25, Bitcoin'in satış fiyatı 39.198,24 Dolar oldu

BİTCOİN KAÇ TL? 12 MART 2022 CUMARTESİ

BİTCOİN KAÇ TL? 12 MART 2022 CUMARTESİ
12 Mart Cumartesi günü Bitcoin alış fiyat: 580.134,10 TL; Bitcoin satış fiyatı ise 580.133,95 TL oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR? 12 MART 2022 CUMARTESİ

ETHEREUM KAÇ DOLAR? 12 MART 2022 CUMARTESİ
Ethereum'un 12 Mart Cumartesi günü yüzde 0,23 değer kaybetti. Ethereum'un alış fiyatı 2.588,4300 Dolar, satış fiyatı ise 2.588,4200 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 12 MART 2022 CUMARTESİ

ETHEREUM KAÇ TL? 12 MART 2022 CUMARTESİ
12 Mart Cumartesi günü Ethereum'un alış fiyatı 38.308,7640 TL, satış fiyatı 38.308,6160 TL'dir.

DOGECOİN KAÇ DOLAR? 12 MART 2022 CUMARTESİ

DOGECOİN KAÇ DOLAR? 12 MART 2022 CUMARTESİ
Dogecoin'in 12 Mart Cumartesi günü yüzde 0,17 değer kaybetti. 12 Mart Cumartesi günü Dogecoin alış fiyatı 0,1166 Dolar, satış fiyatı ise 0,1165 Dolardır.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Kripto para Dogecoin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Artık bakire değilim' demişti! Göğüs dekoltesini paylaştı

'Artık bakire değilim' demişti! Göğüs dekoltesini paylaştı

Müge Anlı'nın sözleri olay oldu: Sen almazsan karına, üst kat komşusu...

Müge Anlı'nın sözleri olay oldu: Sen almazsan karına, üst kat komşusu...

Ayçiçek yağı ile ilgili yeni gelişme! TMO'dan açıklama geldi

Ayçiçek yağı ile ilgili yeni gelişme! TMO'dan açıklama geldi

Her ay 2 bin 345 lira maaş! Yüz binlerce kişi…

Her ay 2 bin 345 lira maaş! Yüz binlerce kişi…

Yüzbinlerce sağlık çalışanı bunu bekliyordu: Maaşlara 5 bin liraya kadar zam! 2 gün sonra duyurulacak

Yüzbinlerce sağlık çalışanı bunu bekliyordu: Maaşlara 5 bin liraya kadar zam! 2 gün sonra duyurulacak

Ankara'da toplu taşıma ücretlerine zam! İşte yeni fiyatlar

Ankara'da toplu taşıma ücretlerine zam! İşte yeni fiyatlar

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Erkekler cephede! Rus kadın askerler rekabete girdi

Erkekler cephede! Rus kadın askerler rekabete girdi

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Cinsel hayatınızı bitirmek istemiyorsanız elinizdekini bırakın

Cinsel hayatınızı bitirmek istemiyorsanız elinizdekini bırakın

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.