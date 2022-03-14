Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 14 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? Kripto paralarda son durum 14 Mart 2022 Pazartesi

Bugün Bitcoin kaç Dolar? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Kripto para piyasaları Rusya-Ukrayna savaşının 19. gününde vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Kripto para alım satımı yapmak isteyen kişiler ile ellerindeki parayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Bu kapsamda Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 14 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? sorularının yanıtı merak konusu oldu. 14 Mart 2022 Pazartesi kripto paralarda son durum ve güncel fiyatlar haberimizde.
BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR? 14 MART 2022 PAZARTESİ
Bitcoin'in 14 Mart Pazartesi günü yüzde 1,50 değer kaybetti. Bitcoin'in alış fiyatı 38.568,20, Bitcoin'in satış fiyatı 38.568,19 Dolar oldu
BİTCOİN KAÇ TL? 14 MART 2022 PAZARTESİ
14 Mart Pazartesi günü Bitcoin alış fiyat: 569.266,6; Bitcoin satış fiyatı ise 569.266,48 TL oldu.
ETHEREUM KAÇ DOLAR? 14 MART 2022 PAZARTESİ
Ethereum'un 14 Mart Pazartesi günü yüzde 0,67 değer kaybetti. Ethereum'un alış fiyatı 2.571,6700 Dolar, satış fiyatı ise 2.571,6600 Dolar oldu.
ETHEREUM KAÇ TL? 14 MART 2022 PAZARTESİ
14 Mart Pazartesi günü Ethereum'un alış fiyatı 37.957,8492 TL, satış fiyatı 37.957,7016 TL'dir.
DOGECOİN KAÇ DOLAR? 14 MART 2022 PAZARTESİ
Dogecoin'in 14 Mart Pazartesi günü yüzde 0,78 değer kaybetti. 14 Mart Pazartesi günü Dogecoin alış fiyatı 0,1149 Dolar, satış fiyatı ise 0,1148 Dolardır.
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