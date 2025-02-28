Büyüme rakamları açıklandı! Merak edilen OECD listesi de belli oldu! Zirvede Türkiye ile İspanya var...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı büyüme oranlarını açıkladı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre, ürkiye ekonomisi 2024 yılının tamamında yüzde 3,2 büyürken; 2024'ün son çeyreğinde ise, yüzde 3,0 büyüme gerçekleştirdi.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri ile Türkiye'nin büyümesi listelendiğinde ise Türkiye birinciliği İspanya ile paylaştı.

Türkiye, İspanya ile 2024 yılı verisi açıklanan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında ekonomisi en hızlı büyüyen ülke olarak öne çıktı.

Türkiye ve İspanya'yı, yüzde 2,9'luk büyüme oranıyla Polonya takip etti. Bu ülkeyi yüzde 2,8 ile ABD, yüzde 2,7 ile Litvanya ve yüzde 2,1 ile Norveç izledi.

Gayrisafi yurt içi hasıla verileri açıklanan OECD ülkelerinden Avusturya ve Almanya'da ise daralma görüldü. Buna göre, ekonomisi en fazla küçülen ülke yüzde 1 ile Avusturya oldu. Bu ülkeyi yüzde 0,2'lik daralmayla Almanya takip etti.

TÜRKİYE G20'DE İLK 5'E GİRDİ

Öte yandan, G20 ülkeleri arasında ekonomisi en hızlı büyüyen ülke, yüzde 5,03 ile Endonezya olurken bu ülkeyi yüzde 5 ile Çin ve yüzde 4,1 ile Rusya izledi. Türkiye, 2024'te büyüme verisi açıklanan G20 ülkeleri içinde de İspanya ile dördüncülüğü paylaştı.

TÜRKİYE VE İSPANYA İLK 5'TE YER ALACAK

G20 ülkeleri arasında Hindistan'ın büyüme oranı bugün Türkiye saatiyle 15.00'te açıklanacak. Hindistan ekonomisinin 2024'te yüzde 6,4 büyüdüğü tahmin ediliyor. Bu tahminle Hindistan'ın, G20'de ilk sıraya yükseleceği öngörülüyor.

Böylece Türkiye ve İspanya, G20 ülkeleri arasında ilk 5'te yer almış olacak.

Öncü ve gerçekleşen verileri açıklanan OECD ülkelerinin 2024 yılı büyüme oranları şöyle:



Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır