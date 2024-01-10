Çalışan anneye 70 bin TL'lik destek! 2024 prim ve ödeneklerindeki artış tablosu belli oldu, 86 kaleme zam geldi: Süt ve emzirme parası, doğum izni, kreş, çocuk yardımı

Yeni yıl ile birlikte milyonlarca çalışan asgari ücret zammını merak ediyordu. 2024 asgari ücret zammı yüzde 49, memur zammı da yüzde 49,25 olarak açıklanırken çalışan anneleri ilgilendiren zam ve iyileştirme haberleri de peş peşe geldi. Asgari ücret ve memur zammı sonrası 86 kaleme de zam gelmiş oldu. Doğum yapan çalışan annelere 2024'te de süt ve emzirme parası, doğum, kreş yardımı, yarım gün çalışma desteği devam edecek. Bir çocuk için 112 günlük sürede verilen doğum izni ücreti 49 bin 777 lirayı bulurken, emzirme parasıyla birlikte çalışan anneye ödenecek tutar 70 bin 345 lirayı geçecek. İşte tüm detaylar...



