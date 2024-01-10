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  4. Çalışan anneye 70 bin TL'lik destek! 2024 prim ve ödeneklerindeki artış tablosu belli oldu, 86 kaleme zam geldi: Süt ve emzirme parası, doğum izni, kreş, çocuk yardımı

Çalışan anneye 70 bin TL'lik destek! 2024 prim ve ödeneklerindeki artış tablosu belli oldu, 86 kaleme zam geldi: Süt ve emzirme parası, doğum izni, kreş, çocuk yardımı

10.01.2024 07:29 | Son Güncelleme:
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Çalışan annelere yeni yılda 70 bin TL'yi aşan destek sağlanacak. Asgari ücret ve memru zammı sonrası 86 kalemde iyileşme yapılırken; süt ve emzirme parası, doğum, kreş yardımı, yarım gün çalışma desteği de değişti. 2024 prim ve ödeneklerindeki artış tablosu SGK tarafından açıklandı. Yeni yılda doğum izni ücreti yaklaşık 50 bin TL'yi bulurken, çalışan anneye ödenecek tutar 70 bin 345 lirayı geçecek.

Yeni yıl ile birlikte milyonlarca çalışan asgari ücret zammını merak ediyordu. 2024 asgari ücret zammı yüzde 49, memur zammı da yüzde 49,25 olarak açıklanırken çalışan anneleri ilgilendiren zam ve iyileştirme haberleri de peş peşe geldi. Asgari ücret ve memur zammı sonrası 86 kaleme de zam gelmiş oldu. Doğum yapan çalışan annelere 2024'te de süt ve emzirme parası, doğum, kreş yardımı, yarım gün çalışma desteği devam edecek. Bir çocuk için 112 günlük sürede verilen doğum izni ücreti 49 bin 777 lirayı bulurken, emzirme parasıyla birlikte çalışan anneye ödenecek tutar 70 bin 345 lirayı geçecek. İşte tüm detaylar...


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2024 PRİM VE ÖDENEKLERDEKİ ARTIŞ TABLOSU

2024 PRİM VE ÖDENEKLERDEKİ ARTIŞ TABLOSU

Zam oranlarının belli olmasıya bilrikte Sosyal Güvenlik Kurumu da 2024 prim ve ödeneklerindeki artış tablosunu açıkladı.

YATARAK 333,38 ATAKTA TEDAVİ 444,50 TL

YATARAK 333,38 ATAKTA TEDAVİ 444,50 TL

SGK tarafından açıklanan artış tablosuna göre 2024 için iş göremezlik ödeneği günlük yatarak tedavilerde 333.38 lira, ayakta tedavilerde 444.50 lira, cenaze ödeneği de 3 bin 385 liraya çıktı.

SSK'LI ÇALIŞAN KADINLARA DOĞUM YARDIMI

SSK'LI ÇALIŞAN KADINLARA DOĞUM YARDIMI

SSK'lı çalışan kadınlara doğum yardımı adı altında izin döneminde iş göremezlik ödemesi yapılıyor. Doğumdan öncesi 1 yıl içinde en az 90 gün sigorta primi yatıranlar bu destekten yararlanabiliyor. Doğum izni başlamadan önce işten ayrılanlar bu ödeneği alamıyor. Destek için sigortalılığın devam, rapor süresince de çalışılmaması zorunluluğu bulunuyor. İş göremezlik, rapor parası, doğum öncesi, sonrası toplam kullanılan 112 günlük izin süresi üzerinden hesaplanıyor. Çoklu doğumda bu süreye 2 hafta daha ekleniyor.

DOĞUM İZNİ ÜCRETİ 50 BİN TL OLDU

DOĞUM İZNİ ÜCRETİ 50 BİN TL OLDU

Günlük net doğum izni ücreti 444.44 lira, aylık 13 bin 333 liraya denk geliyor. Toplam net doğum izni ücreti 49 bin 777 liraya ulaşıyor.

SÜT PARASI 857 LİRA'YA YÜKSELDİ

SÜT PARASI 857 LİRA'YA YÜKSELDİ

Bu yıl için emzirme ödeneği 857 liraya çıkarken iki yıl boyunca 20 bin 568 liraya ulaşacak. Devlet çalışan anneye kreş desteği de veriyor. Asgari ücretle çalışan anneler devletin sunduğu destekten yararlanıyor. Kadın çalışanlara yapılacak kreş yardımı, gelir vergisinden istisna tutulurken, bu rakam asgari ücretin yüzde 50'sine çıkarıldı.

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kreş çalışan annelere destek çocuk yardımı süt parası
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