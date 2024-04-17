Çalışanlar dikkat! Türkiye'de de başladı: Haftada 4 gün çalışmada sektörler belli oldu

Hükümetin haftalık mesai saatini 45'ten 40'a düşürme çalışması gündemdeyken haftada 4 gün çalışma sistemi ise birçok Avrupa ülkesinde uygulanıyor. Türkiye'de ise şimdilik sadece bir şirket bu sistemle çalışıyor. Şirket içinde yapılan ankete göre bu sistemle çalışan bağlılığı ve motivasyonunun arttığı kaydedildi. Türkiye’de 4 gün mesai uygulaması daha da yaygınlaşır mı? Hangi sektörler bu sisteme daha kolay geçer, ücretler düşer mi, ekonomist Muhammet Bayram yorumladı.

