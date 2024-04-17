Çalışanlar dikkat! Türkiye'de de başladı: Haftada 4 gün çalışmada sektörler belli oldu

Hükümetin haftalık mesai saatini 45'ten 40'a düşürme çalışması gündemdeyken haftada 4 gün çalışma sistemi ise birçok Avrupa ülkesinde uygulanıyor. Türkiye'de ise şimdilik sadece bir şirket bu sistemle çalışıyor. Şirket içinde yapılan ankete göre bu sistemle çalışan bağlılığı ve motivasyonunun arttığı kaydedildi. Türkiye’de 4 gün mesai uygulaması daha da yaygınlaşır mı? Hangi sektörler bu sisteme daha kolay geçer, ücretler düşer mi, ekonomist Muhammet Bayram yorumladı.
Milliyet'te yer alan habere göre, Bayram, “Esnek çalışma modeli bir önceki Çalışma Bakanı zamanında gündeme alınan bir konuydu. Hibrit çalışma, esnek çalışma şeklinde bazı çalışma modelleri var. Bu modeller bazı Avrupa ülkelerinde uygulanıyor." dedi.
Bayram şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye’den bir firma da buna ilişkin 4 günlük mesaiye geçti. 4 günlük mesaide 1 gün tatil oluyor ve cumartesi, pazar günleri çalışılmıyor. Bu şirketlerin çalışma yapısı ile alakalı bir uygulamadır."
"Türkiye’deki şirketlerin çoğunun emeğe dayalı olduğu ve bizzat işçinin çalışma usulüne dayandığı için şu an 4 günlük çalışma modeli bizim üretim kapasitemizi düşürecektir. Buna ayak uydurabilen firmaların teşviklere ihtiyacı var."
"Türkiye’de yaygınlaşabilmesi için özellikle teknoloji sektöründe buna ilişkin bir adım atılabilir. İstanbul’da özellikle pandemiden sonra cuma günleri trafik neredeyse yarı yarıya azalıyor. Bunun nedeni hizmet sektöründe çalışanların evlerden çalışabilmesidir. Çalışanlar uzaktan, evden çalışmak sureti ile işlerini halledebilir hale geldiler."
"Şu anda 4 günlük çalışma modeli hizmet sektöründe uygulanabilir. Bunu uygulayan firmalara ekstra teşvik verilmesi gerekir. Çünkü her bir çalışan işine gidebilmek için taşıtına biniyor, yolculuk yapıyor. Karbon ayak izi kapsamında Türkiye’nin almış olduğu önlemler var."