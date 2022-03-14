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  4. Çalışanlar için erken emeklilik formülü! Başvurular SGK'ya yapılabiliyor: İşte detaylar...

Çalışanlar için erken emeklilik formülü! Başvurular SGK'ya yapılabiliyor: İşte detaylar...

14.03.2022 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışanlar hizmet borçlanması yoluyla hem emekliliğini erkene çekebiliyor hem de gelirini artırabiliyor. Sigortalı olarak çalışmadan önce askerlik yapanlar prim günü eksik olmasa bile borçlanmaya gittiğinde emekliliğe hak kazanabilirken, bazıları için 1 günlük borçlanma bile tarihi 1 yıl öne çekiyor...

Sigortalı olarak çalışmadan önce askerlik yapanlar prim günü eksik olmasa bile borçlanmaya gittiğinde emekliliğe hak kazanabilir. Bazıları için 1 günlük borçlanma emeklilik tarihini bir yıl öne çekebilir.

Örneğin, 24 Kasım 1992'de 54 yaşında emekli olacak bir kişi bir günlük borçlanma ile sigorta başlangıcını 23 Kasım'a çektiğinde 53 yaşında emekli olabilir. Çalışırken doğum, askerlik başta olmak üzere hizmet borçlanmasına gitmek maliyeti düşürüyor. Ücret geliri elde edenler hizmet borçlanması için ödedikleri prim gelir vergisine esas kazançlarından düşülüyor.

Sabah’ta yer alan haberde doğum, askerlik borçlanmasına gidenler ödediği tutarın yüzde 15'ini vergi indirimi yoluyla Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan talep edebiliyor. Borçlanma için 30 bin lira ödeyen bir çalışan 4 bin 500 lirasını vergi indirimi olarak geri alabilir. Son 5 yılda borçlanma yaptığı halde indirimden yararlanmayanlar da geriye dönük olarak bunu talep edebilir. Sadece primi ödenen borçlanma süreleri sigortalı hizmet olarak sayılıyor. En düşük borçlanma primi brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor.

Hizmet borçlanmasına ilişkin merak edilen soruların yanıtları şöyle:

1 günlük borçlanmayla 1 yıl erken emeklilik

KİMLER HİZMET BORÇLANMASI YAPABİLİR?

KİMLER HİZMET BORÇLANMASI YAPABİLİR?
Çalışılmayan sürelerdeki günlerin satın alınması anlamına geliyor. Sigortalının yanı sıra hak sahibi de borçlanmaya gidebilir. Sigortalı ya da hak sahibi ödenmeyen geçmişteki bazı süreleri primini yatırarak hizmetten saydırabiliyor. Doğum veya analık izni, askerlik, doktora veya uzmanlık öğrenim dönemi, avukatlık stajı, yurtdışındaki göreve, grev ve lokavta geçen süreler borçlanılabilir. Bu yıl borçlanmada en düşük günlük prim 53 lira, en yüksek prim de 400 lira. Hizmet borçlanması için Sosyal Güvenlik Kurumu'na bizzat yapılan başvuruların yanında online başvuru da tercih edilebilir.

EMEKLİLİKTE ASKERLİK DETAYI

EMEKLİLİKTE ASKERLİK DETAYI
Askerlik sigorta başlangıç tarihinden önce yapıldıysa sigorta başlangıç tarihi öne çekilir. Borçlanan kişinin prim ödeme gün sayısını artırır. Emekli olmak için gereken sigortalılık süresi, yaş şartını sağlayan ancak çalıştığı günler emekli olmasına yetmeyen askerlik borçlanması ile emekli olabilir. Örneğin emekli olmasına 5 ay kalan bir erkek sigortalı, 5 aylık bu süreyi borçlanarak emekliliğe hak kazanabilir. İlk kez sigortalı olduğu tarihten sonra askerlik borçlanması olanlarda emeklilik öne çekilmez.

ÜCRETSİZ İZİNLERDE BORÇLANMA

ÜCRETSİZ İZİNLERDE BORÇLANMA
Memur, kamu görevlisi olarak Emekli Sandığı'na bağlı olarak çalışma hayatını sürdürülenlere verilen ücretsiz izin süreleri de hizmet borçlanması kapsamında bulunuyor. Yurt içi, yurt dışında yapılan doktora öğrenimi, lisansüstü eğitim, tıpta uzmanlık için geçirilen doktora, uzmanlık, avukatların staj, hekimlerin fahri asistanlık süreleri de borçlanılabiliyor.

GERİYE DÖNÜK VERGİ İADESİ TALEP EDİLEBİLİR Mİ?

GERİYE DÖNÜK VERGİ İADESİ TALEP EDİLEBİLİR Mİ?
Sigorta primlerini borçlanma yoluyla ödeyenler işyerine başvurarak ödedikleri borçlanmaya ilişkin primlerin gelir vergisinden indirilmesini talep edebilir. Ücret geliri elde edenler SGK'ya askerlik, doğum borçlanmasına gidenler ödedikleri paranın yüzde 15'ini vergi indirimi yoluyla geri alabiliyor. Ödedikleri bu primi gelir vergisine esas kazançtan indirebiliyor. Borçlanmaya çalışırken gidilmesi vergi indirimi nedeniyle maliyetleri aşağı çekiyor. Primin ödendiği tarihten itibaren 5 yıllık süre geçmemiş olması koşuluyla düzeltme talebiyle geriye dönük uygulamadan yararlanılabilir.

DOĞUM BORÇLANMASINI TAVANDAN YATIRMAK AYLIĞI ARTIRIR MI?

DOĞUM BORÇLANMASINI TAVANDAN YATIRMAK AYLIĞI ARTIRIR MI?
Emekli aylığı hesaplanırken tüm kazançlara bakılıyor. Geçmiş kazançların yüksek olması ve primlerin de bu tutar üzerinden yatırılmış olması gerekiyor. Sadece doğum borçlanmasını yüksek yatırmak emekli aylığını artırmaz. Borçlanmada vergi indiriminden yararlanırken gider olarak indirilmeyen kısım yeni iş yerindeki kazançtan düşülebilir. Eski işyerinizden ödenen primlere ait belgenin onaylı suretiyle indirim konusu olmayan tutarı gösteren yazının yeni işyerine verilmesi gerekiyor.
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