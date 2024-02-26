Çalışma saatlerinde atlanan detay! SGK Uzmanı Emin Yılmaz canlı yayında ‘maaş kaybı yok ama…’ diyerek anlattı: 3 gün izin yapmak isterken 4 gün daha fazla çalışabilirsiniz

GÜNLÜK ÇALIŞMA SAATİ UZAYIP, 3 GÜN İZNE YER AÇILACAK

Burada 3 gün tatil deyince işverenlerimiz biraz korkuyorlar. İş kaybından dolayı gelir kaybı hem işçi hem işveren yönünde kayıpların kesinlikle olmayacağını söyleyebiliriz. Buradaki sistem şu şekilde: Günlük Türkiye’de 7,5 saat çalışma var. Burada 5 ya da 6 gün üzerinden çalışılıyorsa günlük 7,5 saat değil de 1 ya da 2 saat daha fazla çalışma buna ekleniyor. Yani 8,5-9 saat çalışılıyor. Arta kalan 1-1,5 saatlik günlük çalışma saati 1 günü ıskartaya çıkarıyor.”