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  4. Çalışma saatlerinde atlanan detay! SGK Uzmanı Emin Yılmaz canlı yayında ‘maaş kaybı yok ama…’ diyerek anlattı: 3 gün izin yapmak isterken 4 gün daha fazla çalışabilirsiniz

Çalışma saatlerinde atlanan detay! SGK Uzmanı Emin Yılmaz canlı yayında ‘maaş kaybı yok ama…’ diyerek anlattı: 3 gün izin yapmak isterken 4 gün daha fazla çalışabilirsiniz

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
26.02.2024 15:25
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Mesai saatlerinin kısaltılması Türkiye’nin gündeminde önemli bir yer kaplarken SGK Uzmanı Emin Yılmaz milyonlarca çalışanın ilk kez duyacağı detayları tek tek sıraladı. Uygulamanın işleyişinde hak kaybı yaşanmaması için 4 günlük çalışma süresinde mesai saatlerinin 1-1,5 saat uzatılabileceğini ve 3 gün izne böylece yer açılabileceğini dile getirdi. Çalışma saati düzenlemesinin avantaj ve dezavantajlarını da anlatan uzman, maaşlarda kayıp olmayacağının altını çizdi.

4 gün çalışmaya geçen ülkeler arasında İngiltere, Hollanda, İspanya, İsveç, Portekiz, Danimarka, Belçika, Finlandiya, İzlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri bulunuyor. 4 gün çalışma denemesi yapan ülkeler arasında ise ABD, Almanya, Kanada, İsviçre ve Avustralya yer alıyor. Mesai saatlerinin azaltılması konusu listedeki bu ülkelerin değil Türkiye’nin de gündemine geldi.


Anlık Borsa

İLK UYGULAMA HAYATA GEÇTİ

İLK UYGULAMA HAYATA GEÇTİ

Türkiye'de 32 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren mesai saatleri düzenlemesi ile haftalık 45 saat olan çalışma saatlerinin 35-40 saate indirilmesi ve 21 yıllık iş kanununun değiştirilmesinin söz konusu olduğu iddia edilmişti. Hatta ilk adım Mezitli Belediyesi'nden gelmiş, imzalanan protokol ile haftalık çalışma süresi 45 saatten 40 saate indirilmişti.

BAKAN IŞIKHAN: ‘DİKKATE ALMAYIN’

BAKAN IŞIKHAN: ‘DİKKATE ALMAYIN’

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise, “Bakanlık tarafından bir açıklama gelmediği sürece kamuoyunda yer alan haberleri dikkate almayın" demişti. SGK Uzmanı Emin Yılmaz CNN Türk canlı yayınında mesai saatlerine ilişkin herkesin en çok merak ettiği konulara değindi. İşte Yılmaz’ın açıklamalarından öne çıkanlar…

“DÜZENE AYAK UYDURMAK ZORUNDA KALACAĞIZ”

“DÜZENE AYAK UYDURMAK ZORUNDA KALACAĞIZ”

“Pandemi ile çalışma hayatındaki bazı detaylar da değişti. Emn başta uzaktan çalışmayı tanıdık. Devamında yeni terimler ortaya çıktı. Hibrit çalışma, esnek çalışma gibi bir çok yeni çalışma modelleri ortaya çıkıyor. Dünya da yeni sistemi ayak uyduruyor. Bunun üzerine de hukuk kuralları değişiyor. Biz de mutlaka buradaki düzene mecburen ayak uydurmak zorunda kalacağız.

Bununla ilgili İngiltere tabanlı bir sivil toplum örgütü var. 4 Day Week Global. İngiltere, Amerika ve Kanada’da 6-12 aylık zamanlar çerçevesinde pilot bölgeler üzerinden bu denemeleri yapıyor. Bir çok ülkede bununla ilgili denemeler var. Hatta Avrupa’da Belçika’da bu yasalaştı. 4 gün işe gidiyorlar 3 gün tatil yapıyorlar.

GÜNLÜK ÇALIŞMA SAATİ UZAYIP, 3 GÜN İZNE YER AÇILACAK

GÜNLÜK ÇALIŞMA SAATİ UZAYIP, 3 GÜN İZNE YER AÇILACAK

Burada 3 gün tatil deyince işverenlerimiz biraz korkuyorlar. İş kaybından dolayı gelir kaybı hem işçi hem işveren yönünde kayıpların kesinlikle olmayacağını söyleyebiliriz. Buradaki sistem şu şekilde: Günlük Türkiye’de 7,5 saat çalışma var. Burada 5 ya da 6 gün üzerinden çalışılıyorsa günlük 7,5 saat değil de 1 ya da 2 saat daha fazla çalışma buna ekleniyor. Yani 8,5-9 saat çalışılıyor. Arta kalan 1-1,5 saatlik günlük çalışma saati 1 günü ıskartaya çıkarıyor.”

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Anahtar Kelimeler:
mesai saati
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