Çalışma saatlerinde atlanan detay! SGK Uzmanı Emin Yılmaz canlı yayında ‘maaş kaybı yok ama…’ diyerek anlattı: 3 gün izin yapmak isterken 4 gün daha fazla çalışabilirsiniz

4 gün çalışmaya geçen ülkeler arasında İngiltere, Hollanda, İspanya, İsveç, Portekiz, Danimarka, Belçika, Finlandiya, İzlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri bulunuyor. 4 gün çalışma denemesi yapan ülkeler arasında ise ABD, Almanya, Kanada, İsviçre ve Avustralya yer alıyor. Mesai saatlerinin azaltılması konusu listedeki bu ülkelerin değil Türkiye’nin de gündemine geldi.
Türkiye'de 32 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren mesai saatleri düzenlemesi ile haftalık 45 saat olan çalışma saatlerinin 35-40 saate indirilmesi ve 21 yıllık iş kanununun değiştirilmesinin söz konusu olduğu iddia edilmişti. Hatta ilk adım Mezitli Belediyesi'nden gelmiş, imzalanan protokol ile haftalık çalışma süresi 45 saatten 40 saate indirilmişti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise, “Bakanlık tarafından bir açıklama gelmediği sürece kamuoyunda yer alan haberleri dikkate almayın" demişti. SGK Uzmanı Emin Yılmaz CNN Türk canlı yayınında mesai saatlerine ilişkin herkesin en çok merak ettiği konulara değindi. İşte Yılmaz’ın açıklamalarından öne çıkanlar…
“Pandemi ile çalışma hayatındaki bazı detaylar da değişti. Emn başta uzaktan çalışmayı tanıdık. Devamında yeni terimler ortaya çıktı. Hibrit çalışma, esnek çalışma gibi bir çok yeni çalışma modelleri ortaya çıkıyor. Dünya da yeni sistemi ayak uyduruyor. Bunun üzerine de hukuk kuralları değişiyor. Biz de mutlaka buradaki düzene mecburen ayak uydurmak zorunda kalacağız.
Bununla ilgili İngiltere tabanlı bir sivil toplum örgütü var. 4 Day Week Global. İngiltere, Amerika ve Kanada’da 6-12 aylık zamanlar çerçevesinde pilot bölgeler üzerinden bu denemeleri yapıyor. Bir çok ülkede bununla ilgili denemeler var. Hatta Avrupa’da Belçika’da bu yasalaştı. 4 gün işe gidiyorlar 3 gün tatil yapıyorlar.
Burada 3 gün tatil deyince işverenlerimiz biraz korkuyorlar. İş kaybından dolayı gelir kaybı hem işçi hem işveren yönünde kayıpların kesinlikle olmayacağını söyleyebiliriz. Buradaki sistem şu şekilde: Günlük Türkiye’de 7,5 saat çalışma var. Burada 5 ya da 6 gün üzerinden çalışılıyorsa günlük 7,5 saat değil de 1 ya da 2 saat daha fazla çalışma buna ekleniyor. Yani 8,5-9 saat çalışılıyor. Arta kalan 1-1,5 saatlik günlük çalışma saati 1 günü ıskartaya çıkarıyor.”