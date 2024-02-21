Çalışma süresini 40 saate düşürdüler! İmzalar atıldı... 'Türkiye genelinde çok iyi şartlar'

"İŞÇİLERİMİZİN HAKLARINI İYİLEŞTİRMİŞ OLDUK"

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Bugün imzalayacağımız sözleşmenin ‘Ek Protokol’ olduğunun altını çizmek istiyorum. Bu ek protokol ise hükümetin belirlediği yüzde 40 kotasının en yüksek limitini sendika yöneticilerimiz ile birlikte belirledik. Belli zamanlarda personellerimize destek oluyoruz. Kıyafet yardımı yaptık. Ayrıca yılbaşında hiç kimsenin haberi olmadan tüm personellerimizin hesabına bin TL ödeme yaptık. Yaptığımız ek protokol ile de yılda 12 olan ikramiyeyi 36 yevmiyeye çıkarttık. Günde 70 TL olan yemek parasını 200 TL’ye yükselttik. Sadece yemek parasını 3 bin 400 TL’ye yükseltmiş olduk. Ramazan Bayramı ikramiyesini 400 TL’den 2 bin TL’ye çıkarttık. Kurban Bayramı ikramiyesini de 600 TL’den 3 bin TL’ye çıkartmış olduk. Ayrıca işçilerimizin bazı haklarını da iyileştirmiş olduk. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.