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'Çam sakızı çoban armağanı' atasözü tarih oldu! Kilosu altınla yarışıyor...

20.06.2022 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin’de köknar ağacından tek tek toplanan çam sakızının kilosu bin liradan satılıyor. Geçimini sakız toplayarak elde eden Kenan Kızılkaya, kanser hastası eşinin tedavi işin metrelerce yükseklikte bulunan ağaçlara çıkarak çam sakızı topluyor.

Artvin ormanlarında bulunan köknar ağaçlarının kabukları arasından çıkan çam sakızının kilosu altınla yarışıyor. Aktarlar ve şarküterilerde satılan, faydaları saymakla bitmeyen çam sakızını toplaması da ustalık istiyor.

Genelde köylüler ve çobanlar tarafından 10 katlı bina yüksekliğinde bulunan ağaçlara çıkılarak bir çakı yardımıyla tek tek toplan çam sakızı, şarküteri ve aktarların en pahalı ürünleri arasında yer alıyor. Yoğun bir kokuya sahip olan çam sakızı insanlar tarafından şifa deposu olarak adlandırılıyor. Mide ağrısı, iltihap yaraları, öksürük gibi birçok hastalığa iyi gelen çam sakızı, köylünün en büyük gelir kaynakları arasında yer alıyor.

Artvin’in Ardanuç ilçesi Boyalı köyünde ikamet eden Kenan ve Caner Kızılkaya kardeşler, geçimleri sakız toplayarak elde diyor.
Tek gelirleri sakız toplamak olan Kenan Kızılkaya, aynı zamanda kanser hastası eşinin tedavisi için metrelerce yükseklikte bulunan ağaçlara çıkarak sakız topluyor.
Sakız toplayarak kendi imkanlarıyla emekli olan Kızılkaya, topladığı sakızları satarak Erzurum Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kanser tedavisi gören karısının hastane masrafları için kullanıyor.
Geçimizi ormanlarda bulunan ağaçlardan sakız toplayarak sağlayan Kenan Kızılkaya (52) "Sakızında bir mevsimi vardır. 6. ayda yeni sakız çıkar. Biz sakız hangi mıntıkada olduğunu biliriz. Ağaçtan anlarız, yılda duruma göre 30 kilo 40 kilo sakız toplaya biliyoruz" dedi.

“SAKIZ TOPLAYIP PARAYA ÇEVİRİYORUZ GİDİP EVİN İHTİYAÇLARINI ALIYORUZ”

“SAKIZ TOPLAYIP PARAYA ÇEVİRİYORUZ GİDİP EVİN İHTİYAÇLARINI ALIYORUZ”
İş bulamadığımız için bu işi yaptığını ifade eden Kızılkaya, “Bizde masrafsız bir şekilde evimizi geçindirmeye çalışıyoruz. Sakız topluyoruz paraya çeviriyoruz gidip ihtiyaçlarımızı alıyoruz. Unumuzu, şekerimizi başka gelirimiz yok.
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