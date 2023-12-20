Can sıkıntısından başladılar... Asgari ücretten fazla para kazanıyorlar! 'Ben yapabiliyorsam herkes yapabilir'

"BU İŞTE VERİLEN EMEĞİN KARŞILIĞI PARA KAZANILABİLİYOR"

Yaptığı bebekler sayesinde ayda asgari ücretten daha fazlasını kazandığını dile getiren kursiyer Hava Yiğit, “1 gün süren de 1 hafta süren ürünler de var. Amigurumi becerimizi maddiyata geçirmeyi de başardık. Kazanç sağlayabiliyoruz. Çevremizdeki birçok kadını da bu işi yapmaya davet ediyoruz. Para kazanmak isteyenler en ufak bir ipten birçok ürün çıkartarak nakit sıkıntısını çözebilirler. Bu işte verilen emeğin karşılığı para kazanılabiliyor. Biz bunları bebek olarak da anahtarlık olarak da yapıp satıyoruz. Amigurumi yapmak ayrıca çok zevkli. Ayda ortalama 15 bin TL para kazanıyorum. Evde oturmaktansa kadınlarımızı üretime davet ediyoruz” diye konuştu.