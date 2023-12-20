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Can sıkıntısından başladılar... Asgari ücretten fazla para kazanıyorlar! 'Ben yapabiliyorsam herkes yapabilir'

20.12.2023 10:35 | Son Güncelleme:
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Samsun'da açılan kurslara katılan kadınlar, can sıkıntısı nedeniyle başladıkları bu kurslar sayesinde yaptıkları amigurumi bebekleriyle ayda 15 bin TL kazandıklarını belirtti. Eğitmen ise 1 haftalık eğitimler her bebeğin yapılabileceğini söyledi. Kursiyer bir kadın ise "Bu işte verilen emeğin karşılığı para kazanılabiliyor" dedi. 60 yaşındaki bir kursiyer ise amigurumi yapımının çok kolay olduğunu belirterek "Ben yapabiliyorsam herkes yapabilir" ifadelerini kullandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezlerinde Halk Eğitim Merkezleri işbirliği ile çeşitli kurslar açıyor. Bu kurslara katılan ev hanımları sosyalleşmenin yanı sıra meslek öğrenip, aile bütçelerine de katkıda bulunuyorlar. Bugüne kadar 300’e yakın kadının amigurumi bebek yapımını öğrendiği kursta şu an eğitim alan 35 kadın 30 TL’ye satın aldıkları ipleri amigurumi bebeğe dönüştürerek en az 300 TL’ye satışa sunuyor. Kursiyer kadınlar, iyi konsantre oldukları dönemlerde yeteri kadar örgü yaptıklarında ayda 15 bin TL civarında kazanç sağladıklarını söylediler.

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CAN SIKINTISINDAN BAŞLADIKLARI KURS SAYESİNDE AYDA 15 BİN TL KAZANIYORLAR

Kurstaki eğitimlerin ardından kadınların 1 hafta içinde tüm bebekleri yapabilir duruma gelebileceğini ifade eden İlkadım Halk Eğitim Merkezi el sanatları eğitmeni Şahsenem Demirci, “Kursta kadınlarımıza amigurumi bebek yapımını öğretiyoruz. Burada sosyalleşmenin yanı sıra hoş vakit geçirip, kazanç imkanı da buluyoruz. Üretilen bebekler belediyemiz marifetiyle kurulan sergilerde satılıyor. Ev ekonomilerine katkı noktasında aile yaşam merkezleri çok önemli bir rol oynuyor. Hanımların üretmesi için güzel bir ortam oluşturuldu. Bu dönem 35 adet amigurumi öğrencisi var. Öğrenciler 1 hafta içinde tüm terimleri öğrendikten sonra önlerine gelen her örneği yapabilme seviyesine ulaşıyorlar. Bunun yanı sıra kendi istedikleri şekli de verebiliyorlar. Küçük bir bebek 1-2 saatte yapılabilirken, büyük bir ürün de 1 günde yapılabilir. Kursiyerlerimiz yaptıkları bebekler için internetten de talep topluyorlar. Belediye sergilerinde ürün satabiliyoruz. Kursiyerlerimiz ürettikleri bebeklerinin karşılığını ürünlerini satınca misliyle geri alıyorlar” dedi.

"BU İŞTE VERİLEN EMEĞİN KARŞILIĞI PARA KAZANILABİLİYOR"

"BU İŞTE VERİLEN EMEĞİN KARŞILIĞI PARA KAZANILABİLİYOR"

Yaptığı bebekler sayesinde ayda asgari ücretten daha fazlasını kazandığını dile getiren kursiyer Hava Yiğit, “1 gün süren de 1 hafta süren ürünler de var. Amigurumi becerimizi maddiyata geçirmeyi de başardık. Kazanç sağlayabiliyoruz. Çevremizdeki birçok kadını da bu işi yapmaya davet ediyoruz. Para kazanmak isteyenler en ufak bir ipten birçok ürün çıkartarak nakit sıkıntısını çözebilirler. Bu işte verilen emeğin karşılığı para kazanılabiliyor. Biz bunları bebek olarak da anahtarlık olarak da yapıp satıyoruz. Amigurumi yapmak ayrıca çok zevkli. Ayda ortalama 15 bin TL para kazanıyorum. Evde oturmaktansa kadınlarımızı üretime davet ediyoruz” diye konuştu.

"KOMŞULAR YAPTIĞIM BEBEKLERİ GÖRMEK İÇİN EVİME GELİYOR"

"KOMŞULAR YAPTIĞIM BEBEKLERİ GÖRMEK İÇİN EVİME GELİYOR"

Mahalledeki kadınların bebekleri görmek için kendisine ziyarete geldiğini dile getiren kursiyer Beyhan Çömez, “İlk günkü eğitimin ardından bebek yapmayı öğrendim. Kursa geldiğim için çok mutluyum. Sabahları uyuyamıyorum. Erkenden ev işlerini yapıp, amigurumi kursuna geliyorum. Mahallemdeki tüm kadınlar bebeklerimi görmek için bana gelmeye başladı. Arkadaşlarım da amigurumi kursuna gelmek istiyor. Şu anda kendi çocuklarıma ve akrabalarıma bebek yapıyorum. Onların siparişlerini bitirince de yapmaya devam edeceğim” şeklinde konuştu.

"HEM STRES ATIP HEM DE PARA KAZANIYORUM! BEN YAPABİLİYORSAM HERKES YAPABİLİR"

"HEM STRES ATIP HEM DE PARA KAZANIYORUM! BEN YAPABİLİYORSAM HERKES YAPABİLİR"

Yaşlı kadınların bile amigurumi bebek yapımını kolayca öğrenebileceğini vurgulayan kursiyer Nevin Tangal ise, “Biz hanımlar olarak evimize ufak tefek katkılarda bulunuyoruz. Bazı psikolojik sıkıntılar yaşıyordum. Amigurumi kursuna gelerek hem stres atıp hem de para kazanıyorum. Bebek üzerine her şeyi yapıyoruz. Amigurumi yapımı çok kolay. 60 yaşındayım, ben yapabiliyorsam herkes yapabilir. Eli tığ tutan herkes kolayca amigurumi yapabilir” ifadelerini kullandı.

Kursa ayrıca terapi amacıyla katılan ev kadınları da var. Amigurumi kursunda şu anda 3 kursiyer psikiyatr tavsiyesi üzerine bebek yapımı öğreniyorlar. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Amigurumi kurs
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